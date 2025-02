Az elmúlt években elszoktunk az ilyen erős fagyoktól, és ezek keménysége és tartóssága is meteogyógyászati veszélyt jelent - írja az Egészségkalauz. Mindenki szervezetét fokozottan terheli meg a tartós és erősödő hideghullám, elsődlegesen a keringési rendszer erős és tartósan fennálló terhelése miatt. Különösen igaz ez, ha nem megfelelően fűtött környezetben tartózkodunk, vagy nem öltözködünk megfelelően az éjszakai, kora reggeli órákban. Az állandósuló magas vérnyomás, a szív munkájának erős terhelése megnöveli az infarktusok, sztrókok veszélyét, erre is fokozottan oda kell figyelnünk. Rossz hatással van a tartós hideg a mentális állapotunkra, az immunrendszerünkre, általános fizikai állapotunkra. Fontos a megfelelő táplálkozás, energiadúsabb ételekre van szükségünk és kerülni kell az alkoholos italok fogyasztását, miközben fontos kérdés a megfelelő hidratáltság fenntartása. A szervezet sok irányú terhelése miatt igen sokféle panasz jelentkezhet, és a teljesítőképességünk jelentős csökkenése következhet be. A közlekedésben érezhető a rendkívüli hideg hatása: lefagyott szélvédők, veszélyes útfelületek, fokozott fáradékonyság, figyelmetlenség, lassuló reflexek.