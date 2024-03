A közelgő húsvéti ünnep kapcsán egyre több figyelem irányul a hagyományos húsvéti ételek árainak alakulására. A húsvéti sonka, mint az ünnep elengedhetetlen része, kiemelt figyelmet kap a fogyasztók és a szakértők körében egyaránt. Az elmúlt években tapasztalható áremelkedési trendek alapján pedig aggályok merülnek fel afelől, hogy idén mennyivel drágább lesz ez a kedvelt húskészítmény.

A Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint a piaci logika alapján várható, hogy a következő hetekben és hónapokban emelkedésre kell számítani a sertéshús árában. Ennek fő oka, hogy a német sertéshús jegyzés az elmúlt időszakban jelentős mértékben emelkedett, ami általában befolyásolja a hazai fogyasztói árakat is – írja a TEOL.

A húsvéti sonka ára az egekben

A szekszárdi piacon – de a vármegye több városi piacán is – folyamatosan kínálnak a termelők füstölt termékeket, többek között házi sonkát, angol szalonnát, kolozsvári szalonnát is. A termelők szerint, húsvét előtt nem fogják megemelni az áraikat, hiszen így is viszonylag kevés a vásárlójuk.

A házi füstölt sonka kilóját már most is 4500-5600 forint között árulják, árusként változóan, így érdemes több helyen is körbe nézni.

A sertéshús áremelkedése mögött több tényező is áll, köztük a sertéságazat súlyos problémái és az általános élelmiszer-infláció is. A sertéságazat a két évvel ezelőtti nehéz éve után, amelyben a felvásárlási a terményárak árak magasak voltak, sok húsipari vállalkozás jelentős veszteséget könyvelt el. A sertéscomb árának növekedése és a fogyasztói vásárlóerő csökkenése pedig további kihívások elé állítja az iparágat.

Vásárlási szokások változását várják

Az Agrárszektor főszerkesztője szerint a húsvéti sonka ára várhatóan emelkedni fog az idei szezonban. A hagyományos, hosszú érlelésű sonkák esetében nagyobb mértékű áremelkedés várható, mivel ezek a termékek hosszabb feldolgozási időt és magasabb minőségi követelményeket igényelnek. Azonban a gyorsérlelésű, gyorspácolt sonkák ára akár stabil is maradhat vagy enyhén csökkenhet a sertésárak esése miatt.

Az árak alakulását több tényező befolyásolja, beleértve a sertéságazat helyzetét, a fogyasztói vásárlóerőt és az általános élelmiszer-inflációt. Bár a sertésárak csökkenése némi megkönnyebbülést jelenthet a húsiparnak, a fogyasztói vásárlóerő felébredése és a vásárlási szokások változása nélkül érdemi javulásra nem lehet számítani.