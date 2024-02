Erre vártunk: csökkennek az árak a boltokban

A fogyasztói árak csökkenése továbbra is folytatódik, ami hosszú távon a forgalom élénkülését eredményezheti – hangzott el az Economx kiskereskedelmi körképében, amelyben a húsvéti rohamra készülve arról is kérdeztük az áruházláncokat, hogy tapasztalható-e továbbra is lefelé vásárlás, az árstopok kivezetése óta mennyiben állt helyre az alapvető élelmiszereknél a keresleti-kínálati egyensúly, illetve mit hozott a kötelező bolti akciózás és az árfigyelő.