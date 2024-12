Az interjú sarokpontjai:

El kell érni, hogy 2025-re a Magyar Honvédség egy magas műveleti értékű, gyorsan és hatékonyan hadra fogható, pusztító erejű ellenféllé válljon.

Jövőre is folytatják a toborzókampányt

2025-ben fókuszban marad a légtérvédelem és légvédelem fejlesztése, a nehézdandár, a digitalizáció és természetesen a drónhadviselés

A VBÜ-t ért támadások során nem kerültek ki minősített adatok, az új vezetővel szemben nagyon komolyak a miniszter elvárásai

A magyar katonák készen állnak egy következő csádi misszióra is

Magyar Péter egy gátlástalan politikai kalandor

„Magyarország következetesen képviselt békepárti álláspontja az amerikai elnökválasztással beérni látszik, de az európai háborúpárti hangok változatlanul erősek. Ebben a környezetben, a háború tovaterjedésének folyamatos veszélyében meg kell becsülnünk, hogy ez az év békében telt idehaza. A haderőnk épül, felkészül minden eshetőségre, reagálunk a gyorsan változó körülményekre" – jelentette ki az Indexnek adott interjúban a miniszter, aki szerint a társadalom egyre jobban látja, miért elengedhetetlen hazánk védelmi képességeinek fejlesztése. Kiemelte, a minisztérium és a Magyar Honvédség számára az idén az egyik legjelentősebb lépés a honvédek jogállására vonatkozó jogi környezet reformja volt. A legfontosabb rendelkezések kormányrendeleti szintre kerültek, a részletek pedig miniszteri rendeletekben, illetve vezérkari utasítások és szabályzatok formájában jelennek meg.

Az új szabályzás lényege, hogy a kiképzést és szolgálati érdeket minden elé helyezi – ha kell, még a katona egyéni érdeke elé is. Emellett jelentősen egyszerűsíti a szolgálattal kapcsolatos adminisztratív teendőket.



A miniszter hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háborúban a harcterek a drónoknak és a műholdaknak köszönhetően annyira transzparenssé váltak, hogy a nagy csapatösszevonások helyett a kis alegységek manőverező képessége, önálló döntéshozatala a sikeres harc kulcsa. Ezt már békeidőben gyakorolni kell, ezért is kaptak az állományilletékes parancsnokaink nagyobb felelősséget az alakulatukat érintő döntések területén. Ez a lépés nagyon komoly kultúraváltást jelent a haderőben, mert nem ez a gondolkodásmód volt az elmúlt évtizedekre jellemző, de a változáshoz minden támogatást megadunk.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

„Időközben az egész parancsnoki gárda megfiatalodott, már az ebben a szellemiségben gondolkodni képes parancsnokok kerültek mindenütt az elmúlt két évben pozícióba. Ezzel a haderő egész karaktere fiatalosabb, élesebb és aktívabb lett. Mindennek jó próbája és egyben bizonyítéka is, hogy 2024 januárjától egy éven át egy magyar katona sikerrel látta és látja el a bosznia-hercegovinai békefenntartó misszió, az Európai Unió egyetlen katonai művelete, az EUFOR Althea parancsnoki beosztását" – mutatott rá Szalay-Bobrovniczky Kristóf az Indexnek.

Azt, hogy a közelmúltban Északkelet-Magyarországra telepítettek légvédelmi eszközöket a háború eszkalációjával indokolta. Mint részletezte, „azt a döntést hoztam, hogy az ország keleti részébe csoportosít a Honvédség egyes új radarrendszereket és harci helikoptereket. A Gripenek szükség esetén továbbra is rendelkezésre állnak a légvédelem csapásmérő gerinceként, de szükséges, hogy az esetleges kisebb és lassabb célpontok legyőzéséhez a helikoptereink a hosszabb repülési idő miatt már eleve a közelben legyenek."

Szó esett a cikkben a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hackertámadásról is. Megismételte, bűnözők, haszonszerzési célból meg akarták bénítani a Védelmi Beszerzési Ügynökség működését, ami nem sikerült nekik, és adatokat tulajdonítottak el, amiért most pénzt követelnek.

a magyar kormány nem tárgyal bűnözőkkel.



„A betörés részleteiről kétszer is beszámoltam a Parlament illetékes bizottságai előtt, így erről elég most annyi, hogy a VBÜ oldala szigetszerűen, a Honvédség, a Minisztérium és más szervezetek informatikai rendszereitől függetlenül működött, így azokat semmilyen adatvesztés nem érhette és nem is érte. A VBÜ a minősített adatokat elkülönülten kezeli, így azok sem kerültek ki" – mondta. A következményekről szólva elárulta, a VBÜ új vezetőjétől azt várja el, hogy mindent tegyen meg a cég biztonságos működéséért.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A 2025-ös célokról szólva azt mondta, úgy szeretné a négyéves ciklust zárni, hogy „mindenki számára jól látható, határozott elmozdulás történjen abba az irányba, hogy a Magyar Honvédség egy magas műveleti értékű, gyorsan és hatékonyan hadra fogható, pusztító erejű ellenfél, akit minden agresszor elkerül. Egy olyan nemzeti haderő, amely évszázados erényeit és katonabecsületét ismeri, azokra büszke, és rájuk támaszkodva, de már a 21. század technikai szintjén, a modern hadseregek minden tudásával felvértezve, ha kell, NATO-kötelékben együttműködve képes megvédeni az országot."