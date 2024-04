Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A héten már szinte biztosan nem érkezik csapadék, maradni az átlagosnál melegebb, szárazabb idő - közölte az idokep.hu.

Az eső hiánya elsősorban az Alföldön élők számára rossz hír, ott tovább fokozódhat az aszály.

Leghamarabb jövő hétfőn délután, este érkezhetnek újra csapadékgócok Magyarországba, addig az esernyők, gumicsizmák maradhatnak a szekrények mélyén, helyettük a napszemüvegre lesz szükség.

Napról napra melegebb lesz, a hét legvégén és hétfőn újra elérhetjük a 30 fokot.

Folytatódik tehát az áprilisi nyár, számottevő változást a hétfőn érkező hidegfront hozhat majd magával.

Az északias szél még velünk marad, még többfelé élénk, északkeleten és nyugaton kezdetben erős lökések kísérhetik csütörtökön, amikor napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, melegebb délkeleten lesz.

Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet a Balatonnál 20, 21, a Velencei-tónál 22 fok körül alakul. Késő estére 14, 15 fok közelébe hűl a levegő.

A Balaton Siófoknál 13.5, a Velencei-tó Agárdnál 16 fokos - írja a met.hu.

Az idokep.hu arról is beszámol, hogy már rég túl vagyunk a tavasz ébredezésén, az orgonától a repcén át rengeteg növény virágba borult, a gyümölcsfákon, bokrokon is megjelentek az apró termések. A meleg időjárás következtében például a fügebokrokat is ellepték az „apró csemeték”.