Tavaly július és szeptember között öt millió darab felújított mobiltelefon talált gazdára Európában, 1,4 milliárd euró értékben, ami 17 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest – ez derül ki a CCS Insight piackutató cég felméréséből.

A felújított készülékek közül az iPhone-ok a legkelendőbbek, míg a Samsung a második legnépszerűbb márka. A Rejoy.hu, amely egy mobiltelefonokat értékesítő startup cég, hazai értékesítési trendje szerint is egyre nagyobb tudású és drágább készülékeket választanak a vásárlók a felújított mobilok közül, és jelentősen emelkedett a régi készülékeiket értékesíteni kívánók köre is.

A tavalyi év harmadik negyedévében a megelőző két negyedévhez képest 16 százalékkal vagyis 15 euróval, többért, átlagosan 289 euróért (110 ezer forint) átlagáron találtak új gazdára a felújított okostelefonok Európában.

A kontinensen a legnépszerűbb felújított modell az iPhone 11 64GB-os verziója volt a harmadik negyedévben, e típusból került ki a továbbértékesített készülékek 12 százaléka, amelyet az iPhone 12 és 13-as széria alapmodelljei követnek.

Kutatás adatai szerint tavaly július és szeptember között Európában 1,4 milliárd eurós összforgalmat bonyolított le a startup, ami 17 százalékkal múlta felül a 2022 harmadik negyedéves adatokat.

A 2023 első kilenc hónapjában összesen 14,1 millió felújított készüléket adtak el Európában, mintegy 4 milliárd eurós forgalmat generálva a piackutató felmérése szerint.

A magyarok a tavalyi év utolsó negyedévében már 26 százalékkal magasabb összeget költöttek egy felújított készülékre, mint 2022 azonos időszakában. Négyből három magyar vásárló felújított Apple-készüléket választ, de a karácsonyi szezonban 82 százalékot is elért a márka részesedése az eladásokban. A Samsung androidos telefonjai a vásárlások 14 százalékát teszik ki, a legjobban kelendő típus pedig a Galaxy S21 5G (128GB).

A kutatás szerint a felújított készülékek 66 százalékát kereskedők, piacterek értékesítik, míg a mobilszolgáltatók és gyártók részesedése mindössze 21 százalék a piacon. A felújított telefonok fennmaradó 13 százaléka egyéb piaci szereplőktől, például nagyvállalati flottákból, biztosítótársaságoktól érkező készletekből származott Európában.

A magyar piacon nagyobb arányban magánszemélyek által birtokolt készülékek érhetők el.

A cég tavaly 1,1 milliárd forintot fizetett azoknak az eladóknak, akik a rajtunk keresztül értékesítették telefonjukat

– mondta Blaumann Bence, a Rejoy ügyvezetője.

2023 utolsó negyedévében dupla annyian kínálták eladásra készüléküket, mint azt megelőző negyedévben. A startup éves árbevétele pedig elérte a 2,8 milliárd forintot.