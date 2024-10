Fél év alatt 26 tulajdonossal állapodott meg a Fővárosi Lakásügynökség. 8 bérlő már el is fogadta a felajánlott lakást, illetve be is költözött – írja a hvg.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Népszavának elmondta, valószínűleg azért ismerik ennyire kevesen a programot, mert a tavaszi indulása óta volt egy hangos választási kampány, valamint egy nyár is, így sokakhoz nem juthatott el az ajánlat. De többen az első tapasztalatokat is meg akarják várni.

A modell lényege alapvetően, hogy a jelenleg üresen álló magántulajdonban lévő lakásokat, a tulajdonosaik alacsonyabb bérleti díjjal adják ki az olyan érdeklődőknek, akik nem jutnának hozzá az önkormányzati bérlakásokhoz, a piaci árakat pedig nem tudnák megfizetni.

A főváros garantálja, hogy a kiadó megkapja a bérleti díjat, és amikor visszakapja a lakást, az ugyanolyan állapotban lesz, mint amikor átadta, annak fényében, hogy hajlandó a piaci árnál valamivel alacsonyabb áron rendelkezésre bocsátani azt.

A Fővárosi Lakásügynökség a piaci lakbérnél 30 százalékkal olcsóbban adja bérbe a lakásokat, míg a lakások tulajdonosainak az elérhető piaci bérleti díj 85 százalékát fizeti ki. A különbözetet pedig a főváros állja majd.