Gulyás Gergely arról beszélt, itt Európa békéjéről van szó, tönkre teheti az EU-t és a tagországokat is az a terv, amit a kormánypártok az uniós vezetőknek tulajdonítanak az Ukrajnának szánt támogatást illetően. Februárban és márciusban is fontos döntések lesznek, ezért gondolja a politikus a „nemzeti petícióban” való részvételt fontosnak – ismertette a csütörtök délelőtti kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint a részletek az Orbán Viktor által nemrég bejelentet petícióról a napokban várható majd.

Arról is tájékoztatott a kancelláriaminiszter, a Bankszövetség azt jelezte a kormánynak, hogy

a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egy heti összegének kifizetésére két egymást követő napon fog sor kerülni.

A nyugdíjemelésekkel kapcsolatban a miniszter megjegyezte, szerinte nagyot nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke, 48 százalékkal emelkedett 2010 óta.

A tegnapi kormányülésen az otthoni energiatároló programot is érintették, ez 100 milliárd forint keretösszeggel indul. 2,5 millió forintos támogatást nyújtanak az otthoni energiatárolók költségére vissza nem térítendő módon, egyszerű formanyomtatvány révén. 2026 február 2-ig lehet pályázni, minden nagykorú, adószámmal rendelkező állampolgár pályázhat. Már meglévő napelemhez és annak telepítésének vállalása mellett is igényelhető, ismertette.

A szaldós és bruttó elszámolású háztartások is igényt tarthatnak a támogatásra.

Ezáltal tovább csökkenthetők a rezsiszámlák, fűzte hozzá.

Emellett tárgyaltak a Szlovákiában még mindig érvényben lévő Benes-dekrétumok kapcsán, mely a felvidéki magyarokat bélyegzi meg, bár Gulyás szerint eltérő a bírósági gyakorlat, szavaz szerint a joggyakorlatot elemezték, ezen a területen tettekre van szükség. Gulyás jelezte, a határon túli magyarok mellett kiállnak, a kollektív bűnösség elvének mai alkalmazása elfogadhatatlan. A tulajdonjog elvonásához fűződik, ingatlanügyekben most is alkalmazzák, méghozzá származási alapon, a jogi költségeket át fogjuk vállalni, mindenkinek segítséget nyújtunk, ígérte a jogsérelem elszenvedőinek.

A szerdai ülésen a hideggel és a hóhelyzettel kapcsolatosan arra jutottak, már megnyugtató a helyzet. Szerinte az ellátásban nincs gond és „a közlekedésben előfordulnak kisebb késések”, de minden működik. Az éjszakai melegedőknek van szabad kapacitása, a vörös kód érvényben van, emlékeztetett.

Az Agrárkamara elnöke arról tájékoztatta Gulyás Gergelyt, a gazdáknak várniuk kell a pénzükre vagy nem kapják meg azt a csődhelyzet miatt. A kormány folyósítani fogja a gazdák pénzét a kamarával közösen és új konstrukciót fognak kidolgozni, jelentette ki.