Néhány napja jelent meg az Eurostudent 8 kutatás magyar gyorsjelentése. Az Európai Bizottság által támogatott, háromévente ismétlődő nemzetközi hallgatói kérdőíves felmérés a felsőoktatásban tanulók társadalmi hátterét és tanulmányi jellemzőit vizsgálja közel tizenötezer aktív hallgatói státusszal rendelkező magyar diák válaszai alapján. A gyorsjelentés külön fejezetet szán a tanulmányok melletti munkavégzés kérdéskörének, hiszen ez nemcsak hazánkban, de egész Európában egy meghatározó jelenség.

A válaszok alapján a magyar hallgatók 43 százaléka egyáltalán nem dolgozott, 15 százalék végzett alkalmi jellegű munkát a szorgalmi időszakban, 42 százalék pedig folyamatosan vállalt munkát a tanulmányai mellett. A részidős képzésben (levelező, távoktatás) tanulók kilenctizede viszont állandó jelleggel dolgozik, a nappali munkarendű képzésre járóknak mindössze a negyedére jellemző ez – írta a HR portál.

A kutatás rávilágít arra is, hogy a hallgatók legnagyobb része anyagi okokból is vállal munkát, közel felük számára a megélhetési költségek fedezése alapvető motiváció, s ennél alig kevesebben mondták azt, hogy főként az alapszükségleteiken felüli igényeiket fedezik a keresetükből. Magas azok aránya is (47 százalék), akik munka nélkül egyáltalán nem engedhetnék meg maguknak a tanulást.

Érdekesség, hogy a diákok közel fele inkább munkavállalónak tartja magát és csak másodsorban felsőoktatásban tanuló hallgatónak.

Nehéz összehangolni a tanulást a munkával

A diákok több mint fele (55 százalék) mondta, hogy a tanulás melletti munkavállalás oka az anyagiak mellett a szakmai tapasztalat megszerzése, de bármi is legyen a munkavállalás oka, a válaszadók 43 százalékának komoly nehézséget okoz a tanulmányi és a munkahelyi kötelezettségek összehangolása.

„Ideális esetben az egyetemek olyan oktatási módszertannal dolgoznak, amelynél a hallgatóknak nem kell választani a diplomaszerzés és a munkavállalás között. A digitális oktatás erre a problémára kiváló megoldás, mi például a GDE-n a „blended learning” módszerrel oktatunk. A bárhol, bármikor online elsajátítható e-learning tananyagok és a gyakorlatorientált személyes konzultációk, laborgyakorlatok összeállítás biztosítja annak lehetőségét, hogy a hallgatók életük minden területén sikeresen teljesíthessenek” – mondta el az Eurostudent 8 felmérés kapcsán Dietz Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke.

A munkáltatók is látják az egyetemistákban rejlő lehetőséget, számos vállalat csatlakozott a duális képzésekhez, indított el saját gyakornoki programot, ezekkel a kezdeményezésekkel megnyerik a legjobb fiatalokat már a diploma megszerzése előtt. Hogy mennyire általános jelenség az első diploma megszerzése előtt a munkavállalás, az is jelzi, hogy a február 15-én záruló felvételi eljárásban számos egyetem intézményi pontokat ad a munkatapasztalatért.