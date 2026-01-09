A jelenlegi extrém, téli időjárási viszonyok ellenére az egészségügyi ellátás zavartalanul működik, bár nagyon sok a kéz- és lábtörés – ezt ismertette Orbán Viktor egy Facebook-videóban.

Ahogy arról a kormányfő tájékoztatott:

az utak járhatók, „az egészségügyön nagy nyomás van, sok a kéz és az ujj meg a lábtörés" a csúszós viszonyok miatt, amit már az ónos eső is előidézett a havazás mellett.

Emiatt pedig Orbán Viktor fokozott óvatosságra hívta fel a figyelmet. A miniszterelnök ezenfelül hangsúlyozta, „a helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb".

Szavai szerint az ónos eső miatti csúszásveszély extra körültekintést igényel.

Ugyanakkor Orbán úgy látja, az pozitívum, hogy „a mostani nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni a betervezett műtéteket".