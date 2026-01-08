A Zala vármegyei Murakeresztúron csütörtök reggel, napfelkelte környékén mínusz 19,1 Celsius-fokot mértek - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtök reggel. A legenyhébb az éjszaka a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sárospatakon volt mínusz 3,1 fokkal.
Azt írták: amíg szerdán a keleti országrészben még havazott, és emiatt jóval gyengébben fagyott arrafelé éjszaka, nyugat felől jelentősen csökkent a felhőzet a Dunántúlon és a középső tájakon. Emiatt a szélvédett nyugati, délnyugati határvidéken hajnalban, kora reggel nagyon gyorsan zuhant a hőmérséklet, a Zala vármegyei Murakeresztúron reggel, napfelkelte környékén már közelítette a mínusz 20 Celsius-fokot.
Felhívták a figyelmet arra: a következő éjszaka már az ország nagy részén hasonlóan „fogcsikorgatónak" ígérkezik.
Riasztás! Péntekig nem lesz havazás, de itt az újabb csapásÁtmenetileg szárazra fordul az idő, nyugat felől egyre több helyen kisüthet a nap, közben azonban megerősödik az északnyugati szél, amely hófúvást okozhat, ezért szinte az egész országra figyelmeztető jelzés van érvényben.
