A Zala vármegyei Murakeresztúron csütörtök reggel, napfelkelte környékén mínusz 19,1 Celsius-fokot mértek - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtök reggel. A legenyhébb az éjszaka a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sárospatakon volt mínusz 3,1 fokkal.

Azt írták: amíg szerdán a keleti országrészben még havazott, és emiatt jóval gyengébben fagyott arrafelé éjszaka, nyugat felől jelentősen csökkent a felhőzet a Dunántúlon és a középső tájakon. Emiatt a szélvédett nyugati, délnyugati határvidéken hajnalban, kora reggel nagyon gyorsan zuhant a hőmérséklet, a Zala vármegyei Murakeresztúron reggel, napfelkelte környékén már közelítette a mínusz 20 Celsius-fokot.

Felhívták a figyelmet arra: a következő éjszaka már az ország nagy részén hasonlóan „fogcsikorgatónak" ígérkezik.

