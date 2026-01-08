Padlóra küldte a tél Fejér vármegyét: az erős hófúvás és a viharos szél miatt több útszakaszt is teljes szélességében lezárt a rendőrség, ami miatt több települést is elvágtak. A Fejér vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a vármegye északi részén a legrosszabb a helyzet. A hófúvások miatt ugyan folyamatosan tisztítják az utakat, de a szél percek alatt visszahordja az úttestre a havat.

A 8126-os számú út Söréd határától a zámolyi körforgalomtól a felcsúti körforgalomban teljesen le van zárva. A feol.hu szerint jelenleg nem lehet megközelíteni Vértesboglár, Bodmér és Csákberény településeket. Nehezen járható továbbá a 81-es főút, a 8119-es számú út Csákvár és Lovasberény között, valamint a 8123-as számú út Székesfehérvár és Zámoly között.