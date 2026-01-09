Az egyre több felső légúti fertőzés nem meglepő télen, de az esetek többségében cseppfertőzéssel terjednek, ami ellen lehet tenni.

Ilyen kórokozókhoz sorolható az influenza, a koronavírus, és vannak rinovírusok, adenovírusok, valamint az óriássejtes vírus is, ami elsősorban gyerekeknél és időseknél tud problémákat okozni – fejtette ki Noszek László fül-orr-gégész főorvos az Inforstartnak, jelezve, ilyenek jelentkeznek most, időnként már kórházi szinten is, ahová a szövődményes esetek jutnak el, például amikor az alap fertőző betegséghez társul valamilyen bakteriális felülfertőződés is.

A leggyakrabban előforduló tünetek a rosszabb közérzet, gyengeség, időszakosan magas láz.

„Vannak nagyon gyorsan lezajló, tehát egy-két napig erőteljes tünetekkel jelentkező, magas lázzal járó betegségek, viszont utána hosszan elhúzódó köhögés és orrváladékozás jelentkezhet – a súlyos tünetek tehát rövid ideig tartanak, viszont hosszasan elhúzódhat maga a betegség. De olyan is van, hogy ennek pont az ellenkezője történik, hosszú időn át tartó, erőteljes tünetek vannak”

– ismertette a szakorvos, aki szerint most nehéz megkülönböztetni a betegségeket.

A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház fül-orr-gégészeti osztályának osztályvezető főorvosa elmondta, a mostani hideg időjárás sok csapdát rejt, hiszen az úgynevezett megfázások könnyen megtörténnek, elég, ha valaki havat lapátol, szánkózik, síel és kimelegszik. Mint tanácsolta, ezt követően mindig száraz, meleg holmiba át kell öltözni.

Emlékeztetett, fontos a kézmosás, gyerekeknél arcmosás, ruhacsere, ezzel mind tudjuk csökkenteni a kórokozók hazahurcolásának kockázatát.

Szégyen vagy sem, a szájmaszk is előkerülhet ilyenkor, és aki teheti, maradjon otthon

– javasolta a főorvos, aki szerint ha jönnek a tünetek, orrváladékra mehet az orrspray, akár steril tengervizes, illetve „lohasztós”, de utóbbiakkal kapcsolatban fontos, hogy ne használjuk pár hétnél tovább. Azt is elmondta, az egészséges felnőttek a több napon túl tartó, nagyon erőteljes tünetek, nyelésképtelenség, fokozódó torokfájás, erőteljes köhögés, légzési nehézségek esetén keressék az orvosi ellátást.