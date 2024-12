A kalandor a Facebook-oldalán tette közzé a képeket a félelmetes hangulatú, szocreál menedékről. Mint írja, a szocializmus idején több hasonló létesítmény is épült nem csak a fővárosban, hanem szerte az egész országban. Az eredeti tervek szerint veszély esetén innen irányították volna a régiót az adott terület vezetői.

Ahogy a képeken is látszik, az óvóhelyen orvosi szoba, hálótermek, kommunikációs szoba, tárgyaló- és stratégiai terem, valamint mosdók is helyet kaptak, vagyis minden adott volt ahhoz, hogy akár hosszabb távon is lakhassanak benne.

Az urban explorer kifejezés egyébként olyan személyre utal, aki elhagyott vagy elhagyatott épületeket kutat fel. Ezt sokan hivatásszerűen űzik idehaza, de aki már valaha is látott akár csak például egyetlen elhagyatott laktanyát is, az már valahol urbex-nek mondhatja magát.