A kártyás fizetéssel szemben mindig volt némi ellenállás a kereskedőknél, az utóbbi időben azonban mintha megint erősödne a trend: a kávézóhoz hasonlóan bátrabban mennek szembe a szabályokkal a boltosok is.

A kártyahasználat megtagadását bátoríthatja, hogy az ellenőrzés nehézkes, különösen amióta az önkormányzati jegyzők hatásköre lett, ez így a gyakorlatban szinte szélmalomharc

– írja összeállításában a G7.

Az online portál talált már belvárosi éttermet is, amelynek az utcafronti ablakaira jól láthatóan nagy betűkkel ki van írva, hogy

Mai napon csak készpénz fizetés lehetséges! Today only cash payment is possible!

Nem valószínű, hogy a pénzügyi szolgáltató, amely a POS-terminált és a kártyaelfogadás lehetőségét egy ilyen étteremnek vagy akár büfének szolgáltatja, örül ennek a gyakorlatnak. Sőt, még az is lehet, hogy ez így szerződésszegésnek minősül, és ha észreveszik, akkor a kontraktust fel is mondják. Kérdés, hogy a jegyzők mellett a bankoknak van-e az ellenőrzésre kapacitása.

A leggyakoribb jelenség azonban még továbbra is a szívhez szóló kérés, amikor a kereskedő szóban vagy írásban megkéri a kedves vásárlókat, hogy ha lehet, fizessenek készpénzzel.

Ebben nincs semmi szabályellenes, esetleg azok az esetek lehetnek neccesek, amikor kiírják, hogy például 1000 forint alatt legyenek szívesek mellőzni a kártyát. Kérni ugyan lehet ehhez hasonlókat, de

a kártyás vásárlást elutasítani, határértékeket kikötni vagy pótdíjazni elvileg nem szabad.

Piaci becslések alapján a vendéglátásban körülbelül 50 százalékos most a kártyás fizetések aránya, ez nagyjából azt jelenti, hogy évi 500 millió forint bevételre esik 8,7 millió forint költség. Ez 1,74 százalékos arány, ami durván meg is felel a piacon ma elérhető kártyaelfogadási ajánlatok felső, drágább részének.

Elsőre valóban soknak tűnő kártyadíj valójában nem más, mint az éves bevételhez képest egy 0,87 százalékos költségelem. Másképp ez azt jelenti, hogy például egy nettó 2000 forintos étel árát 2017,4 forintra kellene megemelni ennek kigazdálkodásához.

A sok vevővel és napi csúcsidőszakokkal dolgozó kereskedőknél pénzügyi előny is lehet a kártyás fizetés ösztönzése és a készpénzes visszaszorulása, mert a kártya használata minden felmérés szerint gyorsabb, és ha kevésbé alakulnak ki sorok a pultnál, akkor több lesz a vásárló

– mondta a lapnak Szász Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója.

Hozzátette:

aki a készpénzt kezeli, az elvileg nem nyúlhat hozzá az ételekhez, vagyis minden készpénzes fizetés után kezet kell mosnia. Minél többen fizetnek készpénzzel, ez annál nagyobb macerát jelent, ha viszont a kártyás fizetés van túlsúlyban, akkor nem kell külön kasszás alkalmazottat vagy fizető pincért kijelölni.

A készpénzezés erőltetése általában összefüggésben van a gazdaság szürkülésével, jegyzi meg a portál azzal, hogy a mikor a kereskedők egyre bátrabban mennek szembe a kötelezettséggel és a vásárlóknál ebben partnereke találnak, akkor ez is felmerülhet a jelenség egyik részleges magyarázataként.

Ez azonban hamarosan megváltozhat, mert jön az e-nyugta szabályozás, illetve már csaknem egy éve elindult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) kötelező jelentési rendszere is. Bár ezt a pluszmunka miatt sokan kritizálják, az a része a fehérítést fogja szolgálni, hogy a lejelentett adatoknak életszerűen egyeznie kell az egység valós üzleti tevékenységével. Mivel az értékesítésnek meg kell jelennie a forgalmi kimutatásban, nem lehet majd nem beütni a pénztárgépbe, amit most készpénzes fizetés esetén még meg lehet tenni.