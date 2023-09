A hidegfront és a csapadék hatására csökkent ugyan a levegőben a parlagfű virágporának mennyisége, az elmúlt hétvégén azonban még így is jellemzően a magas és a nagyon magas tartományban alakult. A meleg időjárás hatására a héten várhatóan továbbra is jellemzően magas lesz a pollenterhelés, helyenként, a szárazabb, fertőzöttebb területeken pedig még a nagyon magas szintet is elérheti – írja az MTI.

Az elmúlt hetek tartósan nagyon magas pollenkoncentrációja miatt a belső terekben nagy mennyiségű pollen ülepedhetett le.

A parlagfű-allergiások az enyhülést kihasználva nagytakarítással – portalanítással, szőnyegtisztítással, ágyneműcserével, függönymosással –, illetve a kora reggeli és az esti órákban történő szellőztetéssel jelentősen csökkenthetik a beltéri pollenterhelést. A súlyosabb tüneteket a patikákban vény nélkül is kapható készítményekkel lehetséges enyhíteni, de az érintetteknek érdemes szakorvoshoz fordulniuk, mert a különböző tünetekre különböző kezelés hatásos.