Nagyon úgy tűnik, hogy tartós marketingeszközzé válnak az egyszeri, jelentősebb összegű jóváírást ígérő ügyféltoborzó akciók a bankoknál: a nagyobb szereplők többségénél még most is tartanak ezek a promóciók – derül ki a pénzügyi szolgáltatók honlapjain elérhető tájékoztatókból.

A jóváírási akciók mindennapossá válása annak tükrében egyáltalán nem meglepő, hogy a tapasztalatok szerint a lakossági ügyfelek még ma is viszonylag nehezen váltanak bankot: leginkább akkor, ha súlyos sérelem éri őket egy pénzintézetnél, vagy valamilyen jó okuk van erre, például hitelt vesznek fel az új szolgáltatójuknál.

„A lakossági folyószámlák száma pont az idén lépte át először a tízmilliót Magyarországon: ez ugyan nemzetközi összehasonlításban – a lakosságszámhoz viszonyítva – egyáltalán nem számít soknak, ám mutatja, hogy a bankoknak egyre jobban meg kell küzdeniük az új ügyfelekért. Ennek tükrében nem csoda, hogy az ügyféltoborzáshoz kapcsolódóan folyamatosak a promóciók a pénzintézeteknél” – nyilatkozta lapunknak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Nagyon érdemes figyelni a feltételeket

A szakértő szerint ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a számlanyitáshoz kapcsolódó jóváírási akcióknál is feltételeket szabnak a bankok az ajándékpénzért cserébe: éppen ezért a szerződéskötés előtt érdemes alaposan áttanulmányozni az akciós ajánlatokat, hiszen ha csak egyetlen pontban is eltérünk az előre meghatározott szabályoktól, eleshetünk a kedvezménytől.

Különösen érdemes odafigyelni az előírt hűségidőre, amelynek hossza két év is lehet

– hívta fel a figyelmet Gergely Péter.

Ami a most futó akciókat illeti, az Ersténél most 40 ezer forintos számlanyitási jóváírást kapnak az új ügyfelek, ha az érintett körbe tartozó lakossági bankszámlák valamelyikét igénylik. Fontos feltétel a bankszámla nyitás során, hogy a számla mellé számlanyitáskor bankkártyát is szükséges igényelni, amit aktiválni is kell a számlanyitást követő hónap végéig. Szintén fontos kitétel az Erste akciójában, hogy az igénylő ténylegesen új ügyfél legyen, és két éves hűségidőt vállaljon a számlájához kapcsolódóan.

A Gránit Banknál új, a megadott körbe tartozó lakossági bankszámla szelfivel történő megnyitása, és a bankkártya igénylése – illetve 60 napon belüli aktiválása – jár egyszeri, 40 ezer forintos jóváírással. A pénzjutalom kifizetésének a feltétele, hogy az ügyfél letöltse a Gránit Bank eBank mobilalkalmazást és regisztráljon is benne. Feltétel még, hogy a szerződéskötést követő 60 napon belül 5-szor vásároljon sikeresen, tranzakciónként minimum ezer forint összegben, és a számlanyitás során hozzájáruljon a marketing célú megkeresésekhez. Fontos feltétele az is a jóváírásnak, hogy 60 napon belül legalább 150 ezer forintos egyösszegű jóváírás érkezzen a számlára bankon kívülről vagy harmadik személytől, átutalásként. A pénzintézetnél is feltétel a két éves hűségidő vállalása.

A K&H Bank most futó, 18 év felettieknek szóló akciójában 40 ezer forint jár új számlanyitásért, ha az ügyfél teljesíti a megadott feltételeket: így például az elmúlt 18 hónapban nem volt a banknál lakossági folyószámlája, hozzájárul a marketing célú megkeresésekhez, bankkártyát igényel, és a számlanyitást követő második hónap végéig minimum 150 ezer forint jóváírás is érkezik a bankszámlájára. Ezen felül a kedvezmény feltételeként bizonyos tranzakciók teljesítését is feltételül szabta a pénzintézet.

Az UniCredit Banknál a Mobil Aktív Plusz vagy Ikon Plusz számlacsomag online nyitása mellé jár egyszeri, 35 ezer forintos jóváírás, ha az ügyfél teljesíti a feltételeket. A promócióban az új ügyfél akkor vehet részt, ha az online számlanyitás napján, vagy visszamenőleg 12 hónappal azelőtti időpontig nem volt lakossági bankszámlája az UniCredit Banknál. Az akcióban akkor is részt lehet venni, ha a számlanyitást az ügyfél online kezdi el és 30 napon belül megnyitja a számlacsomagot a bankfiókban. A számlanyitás hónapjában és az azt követő 5 hónapon keresztül nem kell a számlavezetési díjat fizetni – pontosabban azt utólagosan jóváírják. A jóváírás feltétele, hogy az ügyfél bankkártyát és mobilalkalmazási szolgáltatást is igényeljen a számla mellé, miközben a Mobil Aktív Plusz számlánál havi 300 ezer, az Ikon Plusz számlánál pedig havi 400 ezer forintnyi jövedelem érkezzen a számlanyitást követő hónaptól kezdve.

Hosszúra nyúlt a szezon

Ami viszont különösen meglepő, hogy a diákszámlákhoz kapcsolódó promóciók még mindig futnak néhány hitelintézetnél: a korábban leginkább a májusra és a nyári időszakra korlátozódó akciós időszak idén több szereplőnél kitolódott október végéig.

Az Ersténél 40 ezer forintos egyszeri jóváírás jár abban az esetben, ha az új ügyfél internetbankon vagy mobilalkalmazáson keresztül nyit Erste EgySzámla Díjcsomagot diák kedvezménnyel, amely mellé számlanyitáskor bankkártyát is igényel, amit aktivál a számlanyitást követő hónap végéig. Ennél a promóciónál is – amely egyébként október végéig tart – két éves hűségidőt szabott feltételül az Erste és akár az egyszerűsített bankváltás segítségével is szerződhet az új ügyfél.

A Gránit Banknál a Gránit Diákszámla nyitásához kapcsolódóan jár egyszeri, 40 ezer fointos jóváírás, szelfis számlanyitás, bankkártya igénylése, és a mobilalkalmazás letöltése esetén. Ha viszont az igénylő 26 év feletti, akkor az is fontos feltétele a jóváírásnak, hogy 60 napon belül legalább 150 ezer forintos egyösszegű jóváírás érkezzen a számlára bankon kívülről vagy harmadik személytől, átutalásként. Ha pedig a nyitást követő 24 hónapon belül megszünteti a diákszámlát az új ügyfél, akkor vissza kell fizetnie a 40 ezer forintot.

Az UniCredit Bank 35 ezer forintos jóváírást ad minden fiatalnak 14 éves kortól – ideértve a 18 és 25 éves közötti, felsőfokú képzésben tanuló diákokat is –, aki Diákszámla Zéró nevű csomagot nyit. A jóváírásért cserébe Mastercard Standard betéti bankkártya igénylése is feltétel, csakúgy, mint az internetbanki szolgáltatás igénylése.

Hozz magaddal még egy embert

A kisebb, rendszerint 5-10 ezer forintos egyszeri jóváírást ígérő ügyfélajánló programok közben teljesen általánossá váltak, szinte minden, a lakossági piacon aktív hitelintézet kínálja már ezt a lehetőséget. Ezeknél az akcióknál elsősorban arra építenek a bankok, hogy a szolgáltatásokkal elégedett ügyfelek könnyebben becsatornázzák a családtagjaikat, ismerőseiket a pénzintézethez, ha ezzel – ha jelképes mértékben is – mindketten motiválva vannak. Gergely Péter szerint az ügyfélajánló programoknál is érdemes ugyanakkor odafigyelni a feltételekre: például arra, hogy pontosan milyen számlacsomagok tartoznak a kedvezménnyel érintett körbe, milyen tranzakciókat kell teljesíteni, vagy meddig tart a hűségidő az adott hitelintézetnél. „Az ajánlóprogramoknál az is különösen fontos, hogy az újonnan érkező ügyfél ne pusztán csak az egyszeri jóváírás kedvéért, vagy a barátja, családtagja tanácsára döntsön egy bank mellett: feltétlenül meg kell vizsgálni tehát, hogy az adott pénzintézet kínálata mennyire illeszkedik a saját igényeihez” – emelte ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.