Sorban jelennek meg a bankoknál a legfiatalabb, 14 év alatti korosztálynak szóló számlacsomagok, amelyek segítségével részben önállóan intézhetik pénzügyeiket az általános iskolás – sőt, időnként fiatalabb – gyerekek is.

„A gyermekeknek szóló bankszámlacsomagok által érintett kör egyáltalán nem elhanyagolható Magyarországon: a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2024. eleji állapotokat tükröző adatai szerint a hazai lakosok közül közel 1,4 millióan tartoznak a 15 év alatti korosztályba (2024-ben a KSH adatai szerint közel 1 millió 385 ezren), miközben a zömében általános iskolás, 7-14 éves csoport is nagyjából 730 ezer főt számlál. Miután jelenleg nagyjából 10 millió lakossági számlát vezetnek itthon a bankok, jól látszik, hogy jelentős nagyságú ügyfélkörről van szó” – nyilatkozta lapunknak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Tartós ügyfélkapcsolat

Persze azt is látni kell – tette hozzá – hogy a 14 év alatti korosztálynak szóló bankszámláknál nem elsősorban a nagy forgalom generálása a cél, hanem sokkal inkább az, hogy a gyermekeket már egészen fiatal korban megismertessék a pénzügyi szolgáltatásokkal a pénzintézetek, és később tartós ügyfélkapcsolatot alakítsanak ki velük.

Az is lényeges, hogy a gyermekeknek szóló számlacsomagoknál gyakorlatilag minden a szülő tudtával, vagy az általa meghatározott limiteken belül történik, vagyis ezekhez a számlákhoz egy felnőtt ügyfél is kapcsolódik, aki ráadásul feltehetően a pénzügyi tudatosságra törekvő, a bankok szempontjából nagyon értékes csoporthoz tartozik.

A 14 év alatti korosztálynak szóló számlacsomagoknál persze a korosztály speciális igényeinek is igyekeznek megfelelni a bankok: amellett, hogy egy sor szolgáltatás díjmentes vagy kedvezményes ezeknél a konstrukcióknál, gyakoriak a rendszeres, kisebb összegű megtakarításokat támogató szolgáltatások a kínálatban.

Fontos emellett, hogy ennél a korosztálynál a szülők, illetve gondviselők még gyakorlatilag teljes ellenőrzést gyakorolhatnak a pénzmozgások felett: vásárlási, készpénzfelvételi limiteket állíthatnak be, miközben láthatják a tranzakciókat is

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Csak megtekintés

A CIB Bank az ECO Start Bankszámlát tartja a kínálatban ennek a korosztálynak: a bankszámla mellé kártya is igényelhető, ám az ahhoz tartozó limitet kizárólag a törvényes képviselő tudja beállítani, amelyet CIB Bank Mobilalkalmazásán keresztül is végrehajthat. A CIB hozzáférést biztosít a kiskorúaknak az elektronikus csatornákhoz – mobilalkalmazás, internetbank – is, ám csak lekérdezési joggal: a fiatalok csak megtekinteni tudják az egyenlegüket, a funkciókat.

Boldog anya és lánya online vásárlás, bankolás a kanapén otthon. (Képünk illusztráció) Kép: Getty Images

Az Ersténél több kedvezmény is kapcsolódik az Erste Cseperedő névre keresztelt számlához: a számla nyitásakor, ha az ügyfél bankkártyát is kér a gyermek számlája mellé, elengedik a bankkártya kibocsátási díját. (Fontos, hogy az Ersténél 7 éves kortól igényelhető gyerek bankkártya, vagyis az ennél fiatalabb gyerekeknél értelemszerűen nem feltétele a kedvezménynek a megléte.) A pénzintézet egyéb akciókat is érvényben tart: az egyik lényege, hogy a gyermek kétezer forint díjkedvezményt kap 12 hónap alatt legfeljebb hat alkalommal, ha bankszámlájára havonta legalább kétezer forint érkezik.

A másik promóciónál pedig négyezer forint díjkedvezmény is jár 12 hónap alatt legfeljebb 6 alkalommal, ha a szülő a számlanyitás napján új, rendszeres Erste Future Junior megtakarítást indít vagy Erste Diák Célbetétet is nyit a gyermekének, és a bankszámlára és a megtakarításra is havonta legalább két-kétezer forint érkezik. Fontos ugyanakkor, hogy az utóbbi két kedvezmény nem vonható össze. Az Ersténél a szülők a George nevű online platform webes vagy mobiltelefonos felületén keresztül láthatnak rá a gyermek számláján történő mozgásokra, így tanácsokat adhatnak neki a számla használatára vonatkozóan – illetve ha szükséges, be is avatkozhatnak. Az Erste most edukációs célú mesekönyvet is ad ajándékba a Cseperedő számla nyitásakor.

Virtuális malacpersely

A Gránit Banknál a Gránit Family Junior számlát ajánlják ennek a korosztálynak. A most futó akcióban, ha a szülő a gyermekkel együtt nyit számlát – szelfivel – a bankban, 40 ezer forint jóváírást is kaphat. A pénzintézet nulla forintos számlavezetési díjat és díjmentes bankkártyát kínál a számla mellé, miközben a NetBank, eBank, TeleBank és VideóBank szolgáltatás is ingyenes.

A Gránitnál virtuális – bármikor feltörhető – malacpersely is működtethető a számlánál, amelynek segítségével különböző célok elérése érdekében takaríthat meg a gyermek. Új cél hozzáadását követően a Gránit Family Megtakarítási számlán kamatozik a gyermek pénze, most akciós, évi 5 százalékos kamat mellett.

A K&H szintén nulla forintos számlavezetési díjjal kínálja a 14 éves korig igényelhető ifjúsági számlacsomagját, amelyhez díjmentes megtakarítási számla tartozik, könnyen használható szolgáltatások mellett.

Az OTP Bank 7-14 éves kor között nyitható Junior számlájánál szintén díjmentes a havi számlavezetés, miközben nulla forint a Mastercard Online Junior Start kártya kibocsátási és éves díja is.

14 éves kortól

Az UniCredit Diákszámla Zéró számlacsomag igényléséhez már 14 évesnek kell lenni, viszont itt a bank már 35 ezer forintos jóváírást ad online számlanyitás esetén. A számlavezetési díj 0 Ft és a számla mellé igényelhető Mastercard Standard bankkártyánál nem számítanak fel kibocsátási díjat és az első éves kártyadíjat is elengedik, valamint utána is 50 százalék kedvezmény van a mindenkori kártyadíjra.

A MagNet Banknál külön diákszámla nincs, de 14 éves kortól már megnyithatják a fiatalok a Csillag számlacsomagot. Itt érdekesség, hogy a kártyadíjat havonta kell megfizetni és a számlavezetési díjat is az ügyfél választja meg, ami lehet 0 Ft is.