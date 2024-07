A legtöbb, gyermekvállalásra készülő házaspár a felvehető kölcsönösszeg idén januári megemelése után is maximálisan kihasználja a babaváró hitel nyújtotta lehetőségeket – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. A statisztikák szerint

az idei év első öt hónapjában valamivel több mint 9500, összesen 103,2 milliárd forintnyi babaváró-szerződést kötöttek a bankok.

Ez azt jelenti, hogy az egy szerződésre jutó átlagos összeg egy csapásra 10,85 millió forintra ugrott a korábbi, 10 milliós plafonnál jellemző 9,6-9,8 millióról.

„Az MNB statisztikáiból egyértelműen látszik, hogy a babaváró hitelt igénylő házaspárok döntő többsége a maximális hitelösszeg igénylésével kalkulál”

– válaszolta az Economx megkeresésére Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A hitelösszeg növekedését azzal magyarázta, hogy nagyon kiszámítható, és előnyös feltételekkel igényelhető konstrukcióról van szó. „Így például a havi törlesztőrészlet összege maximált (most legfeljebb 51 ezer forint lehet), miközben a futamidő első öt évében kamatmentes kölcsön már az első gyermek megszületésével is végleg kamatmentessé válik” – fogalmazott a szakértő. Kiemelte azt is, hogy

a hitel mellé adott saját kedvezményeket is „több esetben a maximális hitelösszeg igényléséhez kötik a bankok”.

Bőven százezer forint feletti útravaló a bankoktól

A banki kedvezményekből pedig mostanság sincs hiány: ennél a konstrukciónál a jóváírási akciókat preferálják a pénzintézetek, ami azt jelenti a BiztosDöntés.hu babaváró hiteles gyűjtése alapján, hogy esetenként akár 140-180 ezer forinttal jutalmazzák a támogatott hitelért folyamodó ügyfeleiket.

Az egyik leggálánsabb a Gránit Banknál, ahol összesen 260 ezer forintos jóváírást kaphat a házaspár, ha a kölcsön igénylésével párhuzamosan mindketten szelfivel nyitnak új számlát. Az Erste, MagNet, MBH, UniCredit Bank pedig 150 ezer forint „ajándékpénzt” ad az igénylőknek, és náluk is futnak számlanyitási akciók.

„A bőkezű jóváírási akciók hátterében az a megfontolás állhat, hogy a babaváró ügyfélköre hosszabb távon is különösen vonzó a pénzintézetek szempontjából. A gyermeket vállaló házaspárok között ugyanis magas a jó jövedelmi helyzetben lévők, a banki szolgáltatásokat aktívan használók – és persze több hitelterméket is igénylők – aránya” – válaszolta portálunknak Gergely Péter.

Az MNB adatai szerint az idei év nem indult rosszul a babaváró kölcsön szempontjából, legalábbis 2023-hoz képest.

A jegybank szerint az első öt hónapban 29,2 százalékkal több szerződést kötöttek a bankok, mint egy évvel korábban, a megkötött szerződése összege pedig bő 42 százalékkal emelkedett éves összevetésben.

„Az első öt hónap számai alapján úgy tűnik, hogy némileg stabilizálódott a kereslet a babaváró kölcsön iránt, hiszen a piac beállt a havi közel kétezer szerződés, és a 20 milliárd forintos kihelyezés körüli szintre” – hívta fel a figyelmet a pénzügyi szakértő.

A támogatott konstrukció iránti kereslet persze az indulást követő időszakban még jóval erősebb volt: a babaváró szempontjából csúcsévnek számító 2020-ban 618,4 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok. A babaváró pedig a májusig számított, kis híján ötéves történetében a hazai fogyasztásihitel-piac megkerülhetetlen tényezőjévé vált: ebben az időszakban közel 252 ezer szerződést kötöttek az arra jogosult házaspárok, amelyek összege éppen elmaradt a 2500 milliárd forinttól. A május végi, bő 2100 milliárdos állományával pedig a babaváró nagyjából 20 százalékos szeletet hasít ki a teljes lakossági hitelportfólióból.

Lejárnak az első határidők, több ezer adósnak lehetnek gondjai

A folyósítástól számított első öt évben kamatmentes babaváró kölcsön a futamidő hatodik évétől piaci kamatozásúvá válik, ha a házaspárnak ebben az időszakban nem születik gyermeke (vagy nem fogadnak örökbe gyermeket), sőt, az addig elszámolt állami kamattámogatást is egy összegben vissza kell fizetni. Ez a szabály mostantól sokak számára igencsak fontossá válik, hiszen az első babaváró-szerződéseket pontosan öt éve, 2019 júliusában kötötték.

Arról nincsenek nyilvános statisztikák, hogy az induló évben megkötött, majdnem pontosan 49 ezer babaváró-szerződés közül mennyinél lép életbe ez a szabály

– hangsúlyozta Gergely Péter. Ugyanakkor Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár az Indexnek május elején úgy nyilatkozott, hogy

a 2019-ben igényelt babaváró hitelek kevesebb mint negyedénél nem igazolták eddig, hogy megszületett az első gyermek.

Ez azt jelenti a szekértő szerint, hogy az érintett szerződések száma valahol 10 és 12 ezer között mozoghatott tavasszal. Ez a szám ugyanakkor még valószínűleg csökken – amelyre egyébként az államtitkár is emlékeztetett –, hiszen az idő előrehaladtával még bizonyosan futnak be igazolások, miközben a határidő sem egyszerre jár le minden, 2019-ben kötött szerződésnél. (Az indulás hónapjában, júliusban például 6700 babaváró-szerződést kötöttek a bankok.)

Ha viszont valóban lejár a határidő, akkor viszonylag kemény feltételekkel kell számolniuk az adósoknak: a négy hónapon belül, egy összegben visszafizetendő állami kamattámogatás összege a hitel felvételének időpontjától függően hozzávetőleg 1,4 és 2 millió forint között lehet, a hitel piaci feltételűvé válása pedig havi 40-50 ezer forintos többletterhet is jelenthet az érintetteknek, vagyis praktikusan a havi törlesztési teher duplázódásával kell számolniuk.

Ha valamilyen okból a házaspár elesik az állami támogatástól – illetve azt vissza kell fizetnie – méltányossági alapon részletfizetést, illetve legfeljebb öt évig terjedő halasztást is igényelhet a kormányhivatalnál.