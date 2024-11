Az FTSEurofirst 300 index 0,78 százalékkal, a STOXX 600 index 0,75 százalékkal zárt alacsonyabban, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,79 százalékos eséssel végzett.

Londonban az FTSE 100 index 0,09 százalékos,

a frankfurti DAX 0,13 százalékos,

a CAC 40 index Párizsban 0,58 százalékos csökkenéssel fejezte be a napot,

a milánói FTSE MIB index 0,49 százalékkal csökkent,

a madridi IBEX 35 index viszont 0,93 százalékkal emelkedett pénteken.

Csak Madrid zárt jól

Frankfurtban a SAP és a Merck vezette a csökkenést bő másfél százalékos gyengüléssel, de a nagyok szinte mind gyengültek, köztük a Deutsche Telekom, az Airbus és a Munich RE is. A pénteki csökkenéssel együtt is a DAX nagyjából változatlan szinten fejezi be a hetet.

Londonban már a negyedik egymást követő hetet fejezi be veszteséggel a tőzsdeindex. A gyógyszeripari AstraZeneca bő két és fél százalékkal gyengült a Trump-adminisztráció egészségügyi miniszterének a jelölésére

A párizsi tőzsde is veszteséggel fejezi be a hetet, sorban a negyediket és szintén egy gyógyszeripari részvény vezette a csökkenést, a Sanofi ára közel négy százalékkal, július óta a legalacsonyabb szintre esett. A technológiai szektorra is nyomás nehezedett: a Capgemini közel 3 százalékkal, 2023 májusa óta a legalacsonyabb szintre esett, a Dassault Systemes két és fél százalékkal gyengült, több mint egy hete a legalacsonyabb szintre.

Milánóban bő öt százalékot nyert a Generali biztosító társaság részvénye a várakozáson felüli harmadik negyedévi eredménybeszámolójának ismeretében. A tőzsdeindex Milánóban is gyengült két nap pozitív zárás után.

A madridi index pénteken az előző napi egy százalékos nyereségét újabb egy százalékkal tetézte és még a hetet is nyereséggel fejezi be, az előző heti nagy veszteség korrekciójaként. A szektorok közül a pénzügyi részvények vezették a nyereséget, a Santander egy százalékkal, a BBVA és a Caixabank árfolyama közel egy százalékkal emelkedett.

Csökkent az olajár, rosszul zárt az arany

Az olajár három emelkedő hét után heti veszteséget könyvelhet el a pénteki zárással:

a WTI nyersolaj ára az európai kereskedési idő végén hordónként 68,44 dolláron állt a nemzetközi kereskedelemben 0,38 százalékos napi csökkenéssel;

a Brent ára 0,37 százalékkal ment lejjebb 72,29 dollárra.

Az arany ára stagnált hétfőn, a legrosszabb hetét tudhatja maga mögött 2021 júniusa óta. A spot jegyzés unciánként 2566,98 dolláron áll.

A dollárindex öt nyereséges nap után pénteken már csökkent, de így is a kétéves csúcsa közelében tartózkodik. Az index már a hetedik egymást követő hetet zárja emelkedéssel, a mostanit bő másfél százalékossal. A dollárindex 0,23 százalékkal 106,61 pontra csökkent. Az euró pénteken kissé erősödött, de 2023 októbere óta a leggyengébb szint. Jegyzése pénteken 0,16 százalékkal 1,05467 dollárra emelkedett.