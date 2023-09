A világ befektetőinek szeme most az amerikai inflációs adatokon lesz, ezek határozhatják meg a részvényárfolyamokat középtávon. Az S&P 500 16 százalékos éves emelkedését az elmúlt hetekben az segítette, hogy a legtöbb jel szerint az amerikai gazdaságnak sikerül végrehajtania az úgynevezett puha landolást. Azaz a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve képes leszorítani az inflációt anélkül, hogy a gazdasági növekedés súlyosan sérülne – írja elemzésében a Reuters.

A múlt heti foglalkoztatási adatok is ezt a narratívát erősítették. Azt mutatták, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is erős, ugyanakkor nem elég erős ahhoz, hogy a Fednek további kamatemelésre legyen szüksége az infláció elleni küzdelem érdekében.

A jövő heti fogyasztói árindexadatoknak hasonló egyensúlyt kell teremteniük. A túl magas számok felerősíthetik azokat a félelmeket, hogy a kamatok hosszabb ideig magasabb szinten maradnak, vagy az elkövetkező hónapokban tovább emelkednek. Ez kevesebb okot adna a részvényvásárlásra úgy, hogy az S&P 500 a nyári csúcsokhoz képest mostanra mintegy 5 százalékot korrigált elsősorban a tech cégek részvényeinek esése nyomán.

Ez az inflációs démon még messze van attól, hogy megsemmisüljön. Bármilyen magasabb inflációra utaló jel a legnagyobb technológiai cégek értékeltségét terhelheti, amelyek az idei rally hajtóerejét adták

– véli Michael Purves, a Tallbacken Capital Advisors vezetője.

A Fed jövőbeli politikájával kapcsolatban a jövő héten más adatok is érkeznek. Ilyenek a termelői árindex és a kiskereskedelmi forgalom alakulása. Az amerikai jegybank a várakozások szerint szeptember 20-i ülésén változatlanul tartja az irányadó kamatlábakat. A piacok közel 44 százalékos esélyt adnak arra, hogy a novemberi ülésén kamatemelésre kerül sor, szemben az egy hónappal ezelőtti 28 százalékkal.

Ha magas inflációs adatot kapunk, akkor a kamatemelési várakozások szeptemberre és novemberre is felerősödnek – mondta Randy Frederick, a Schwab Center for Financial Research kereskedési és származtatott ügyvezető igazgatója.

A nagy befektetési bankok piaci stratégái és a befektetők eddig nagyrészt megőrizték a piacba vetett hitüket a tőzsdén megindult korrekció ellenére. Néhányan azonban egyre óvatosabbá kezdenek válni.

Az optimizmusra okot ad többek között az amerikai gazdaság Európához és Kínához viszonyított relatíve jobb teljesítménye, valamint annak jelei, hogy véget érhet az S&P 500-as index kosarában szereplő cégeket sújtó úgynevezett profitrecesszió.

A kínai gazdaság lassulásával, illetve az amerikai vállalati árrések zsugorodásával kapcsolatos aggodalmak azonban néhány szereplőt arra késztettek, hogy úgy gondolják, inkább zsebre teszik az eddig idén megkeresett profitot.

Az S&P 500 technológiai alindexe több mint 2 százalékot esett a héten, miután Peking elrendelte, hogy a központi kormányzat alkalmazottai ne használjanak iPhone-t munkájukhoz. Az Apple részvényei 6 százalékot veszítettek értékükből, mivel sokan attól tartanak, hogy a vállalat és beszállítói a kínai Huawei által támasztott növekvő verseny miatt hátrányt szenvedhetnek.

Úgy gondoljuk, hogy még mindig egy bikapiacon vagyunk. Ez az év vége előtt még új csúcsokat fog hozni, de az addig vezető út rázós lesz

– mondta Ed Clissold, a Ned Davis Research vezető amerikai stratégája.

„Az S&P 500 a júliusi csúcsokhoz képest már mintegy 5 százalékot korrigált. Ez a részvények árazását vonzóbbá tette, tekintettel a közelgő recesszió alacsony valószínűségére. Augusztusban az S&P 500 11 szektora közül 10 esetében csökkentek a árfolyam/nyereséghányadosok (P/E), bár az index egészét nézve ez továbbra is 20 közelében van, szemben a 2022 végi 17-es értékkel” – mondta Jonathan Golub, a Credit Suisse Securities vezető részvénystratégája.

Mégis, a részvények bikapiaca nagyrészt azon múlik, hogy a lágyabb infláció végül arra készteti-e a Fedet, hogy csökkentse a kamatlábakat. Ha a kamatok további jelentős emelkedését látnánk, azt a részvénypiac nem fogadná jól – mondta David Lefkowitz, a UBS Global Wealth Management amerikai részvényekért felelős vezetője.