Sorra döntötte a nyári hónapokban a rekordokat a BUX index, a jövő héten pedig nagyjából eldől, mennyi tér maradt a további árfolyam-emelkedések előtt. Sűrű napok jönnek, a négy hazai toprészvény kibocsátója is közzéteszi negyedéves számait. Kedden jelent a Richter, szerdán a Telekom, pénteken pedig igazi nagyüzem lesz, Mollal, valamint OTP-vel.

A vezető négy papír közül a legjobb teljesítményt idén a Telekom nyújtja, mögötte lemaradva nagyjából fej-fej mellett haladt az OTP és a Richter, a Mol viszont eléggé lemaradó.

Kép: economx

Egyébként már tavaly márciustól szinte korrekció nélkül erősödik a BUX – hívta fel a figyelmet elemzésében a Concorde – 41 ezer pontról sikerült 17 hónap alatt 74 ezer pont környékére megérkezni, vagyis igen rövid időtávon nyújtott 80 százalékos pluszt a hazai részvénypiac. Szerintük egyébként maradt még erő és a 90 ezer pontos BUX elérését sem tartják elrugaszkodott célnak.

Bukta Gábor vezető elemző ki is emelte, hogy a kiugróan jó teljesítmény mögött két fontos fundamentális faktor húzódott meg:

a blue chip cégek sorra szállították a rekordokat döntő eredményeket,

az állampapírhozamok pedig fokozatosan csökkenni kezdtek.

Közben a BUX az elmúlt tíz év átlagához képest 40, a lengyel részvénypiachoz képest 26 százalékos diszkonton forog, szóval bántóan olcsók a magyar vezető részvények, a mögöttük álló vállalatok profittermeléséhez képest.

Ez látszólag ellentmondás, hiszen a stabilan magas jövedelmezőséget rendszerint szeretik a befektetők, a Concorde viszont arra jutott, a magyar költségvetési politika a magyarázat a visszafogott keresletre.

A probléma ismert: a hiány betöméséhez évek óta előszeretettel nyúl a magyar kormány a tőzsdecégek megadóztatásához, többnyire a bank- és az energiaszektor szereplői az áldozatok.

Megjegyzik a concordeosok, a pluszterheket ugyan ki tudják ugyan termelni az érintett cégek, de ezek a hírek folyamatosan apasztják a belföldi és külföldi befektetők bizalmát. Végső soron az a helyzet, hogy kiszámíthatatlan a gazdaságpolitika, így pedig nehéz beruházásokat tervezni a vállalatok részéről. Ugyanakkor (még) nincs szó arról, hogy csalódást keltő profitszámokról jelentenének a tőzsdecégek.

Nem könnyű csak úgy kijönni Oroszországból

Van még egy dolog ami elsősorban a külföldi befektetőket visszatarthatja, ez pedig a magyar topcégek orosz kitettsége: a Richter gyártóüzemmel rendelkezik Oroszországban, illetve az ott gyártott és itthonról kiszállított gyógyszerei is kaphatók az ottani patikákban. Az OTP 2022 óta „lecsavart” üzletmenettel ugyan, de továbbra is működik a háborús országban, a kivonulás azonban nem egyszerű, ahhoz elnöki engedély kellene, ráadásul egy ilyen deal az OTP Bank Oroszország könyv szerinti értékének maximum felén történhetne meg, tehát csak jóval a fair ár alatt szabadulhatna meg leánybankjától az OTP; ráadásul a kapott pénz után még adózniuk is kellene.

De miért van esély mégis további árfolyam-emelkedésre? A Concorde vezető elemzője arra jutott, hogy a kétszámjegyű hozamokat idén már nem szállító kötvénypiac befektetőinek egy része a kockázatosabb, alulárazott eszközök felé fordulhat, a hazai piacon pedig egy csomó ilyen részvény van. S még egy dolog: az elmúlt hetekben a növekedési papírok helyett az értékalapú részvényeket keresik inkább a befektetők, ami szintén a BUX malmára hajthatja a vizet.

A húzó részvények az OTP és a Richter lehetnek a Concorde szerint.

Miró József, az Erste vezető elemzője a BUX index több mint 90 százalékát kitevő négyestől hasonló második negyedéves eredmény várható, mint tavaly. Az 510 milliárd forintra tehető negyedéves összprofit megoszlása a négyek között azonban eltérhet a 2023-ashoz képest.

Tavaly az OTP vitte a prímet, idén viszont „csak” 50 százalék lehet a hozzájárulás a bankcsoport részéről. De mégis inkább az idei nyereségük áll a realitások talaján, tavaly ugyanis egy egyszeri 84 milliárd forintos tétel javította a profitszámokat.

Ezúttal a Richter lehet a húzó

Valószínűleg a Richter negyedéve sikerült a legjobban – véli Miró József, úgy nőhetett a duplájára a profitjuk, hogy a bevétel csak minimálisan emelkedett. Ez úgy jöhetett össze, hogy a devizaárfolyam változások most a Richter szempontjából előnyösen alakultak, és nagyot ment a sztárkészítményük értékesítése az Egyesült Államokban.

Az OTP csoporttól a második negyedévre a várt csökkenés ellenére 260-270 milliárd forint profit várható, a Mol-Telekom párostól pedig 50-100 százalékos eredménypluszra van kilátás. A Mol piaci környezete egyértelműen kedvezően alakult, a Telekom pedig amiatt érhetett el 70 százalékos profitpluszt, hogy tavaly ügyesen kigazdálkodta a magas infláció okozta plusz költségeket, idén pedig learathatja ezeknek a költségcsökkentési intézkedéseknek a gyümölcsét.