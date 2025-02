A hazai tőzsde sztárpapírja volt tavaly a Magyar Telekom, s a befektetőik idén sem panaszkodhatnak, a részvények 2025-ben már 16 százalék pluszt mutatnak. Kedden tőzsdezárás után kiderül, megalapozott-e a lelkesedés, akkor érkezik a társaság negyedik negyedéves jelentése.

Amelyben nem csak a tényszámok lehetnek érdekesek, hanem az is, ha a menedzsment bejelentést tesz a 2025-től érvényes új osztalékpolitikáról. Tavaly az árfolyam emelkedést az támogatta, hogy a kiugróan magas 2023-as infláció miatt kétszámjegyű áremelést hajtottak végre a távközlési szolgáltatók, így a Magyar Telekom is, ez pedig jelentősen javított a társaság jövedelmezőségén. Elemzők szerint azonban a tavaly már csak 3,7 százalékos infláció után ilyesmire nincs tér, így a jövőbeni árfolyam-emelkedés is limitáltabb, amire érdemes figyelni, az az osztalék mértéke.

A K&H Értékpapír elemzői szerint rekord (éves) nyereséggel zárhatta 2024-et a Telekom, köszönhetően az inflációkövető díjkorrekciónak és a közműadó kivezetésének. Valószínű, hogy túlteljesült a menedzsment 150 milliárd forintos nettó profitcélja, ami alapján részvényenként 90-95 forintos osztalékra lehet számítani.

A Telekom által készített konszenzus szerint a negyedik negyedév 256 milliárd forint bevétellel és 33 milliárd forint adózott profittal zárult. Bevétel soron tehát 11-12 százalékos lehetett az emelkedés, idén azonban ennyire már felesleges számítani, lassabb lesz a növekedési ütem az alacsonyabb (tavalyi) infláció miatt. Ha beigazolódnak a profitvárakozások, akkor 154,5 milliárd forint nettó eredménye lehetett 2024-ben a Magyar Telekomnak.

Elemzői konszenzus. Forrás: MTel

Várhatóan új részvény-visszavásárlási programot is meghirdet a társaság, aminek hatása 25-30 forint lehet részvényenként – vélik a K&H elemzői. Ez osztalékkal együtt 120 forintos részvényenkénti juttatást feltételez, ami a hétfői 1490 forintos árfolyammal kalkulálva 8 százalék hozammal ér fel.

Az 1490 forintos hétfői árfolyam már meghaladja az Erste alig 3 hete 1450 forintra emelt célárát. Akkor azt írták, hogy a részvény az elmúlt hónapokban is erős teljesítményt nyújtott, de ezen a szinten az árfolyam felértékelődése korlátozott, és a részvényesek javadalmazásának kell a középpontban állnia.