A hétfői kereskedésben az amerikai könnyűolaj 67,40 dollárig zuhant, míg a Brent típus 71,35 dollárra csökkent: mindkét olajfajta esetében több mint 6 százalékos a zuhanás a pénteki záráshoz képest. A Brent ára így ismét visszakerült a 75 dolláros szint alá, amelyet az OPEC+ tartani igyekezett tavaly óta önkéntes kitermelés-csökkentésével, de látszik, hogy ez a cél egyre kevésbé fenntartható. A kínálat láthatóan igen erős, az ár csak erős háborús félelmek idején tud feljebb kerülni.

Brent típusú olaj ára, dollár/hordó, 1 hónap Kép: stooq.com

Az elmúlt hetekben látott áremelkedést az okozta, hogy az Irán által immár másodszor Izraelre zúdított rakétaeső után sokan arra számítottak, hogy igen erőteljes izraeli válaszcsapás következik, ami nem csak Irán viszonylag szerény olajexportjára, de akár a környező olajszállítási útvonalakra is hatással lehet. Nem zárták ki, hogy akár egy teljeskörű háború is kibontakozik Irán és Izrael, illetve az őt támogató USA között, amiben ugyan Iránnak nem sok esélye lenne, de környék olajszállítása akadozhatna, vagy akár szünetelhetne is egy darabig.

Kínálati tényezők

Ezzel együtt nem emelkedett nagyon magasra az ár, vagyis érződött, hogy a kínálat erős. Végül a hétvégén lezajlott az izraeli válaszcsapás, amely viszonylag visszafogott volt, látszott, hogy rövid távon nem cél a háborús helyzet fokozása, amiben az amerikai elnökválasztási kampánynak is szerepe lehet. A piac mindenesetre fellélegzett, a félelmek megszűntek, a vevők visszavonultak. Az ár nagyot esett, a kínálat erős, több okból is.

A kitermelés tervezett növelése

Az egyik, talán legfontosabb tényező az, hogy az OPEC+, ezen belül különösen Szaúd-Arábia szeretné fokozatosan, több lépésben kivezetni a tavaly vállalt önkéntes kitermelés-visszafogást, mivel látszik, hogy már nem tölti be a szerepét, nem tartja 75 dollár fölött a Brent árát, ráadásul Szaúd-Arábia 100 dolláros árral kalkulálta idei költségvetését.

A kivezetést már szeptemberben meg akarták kezdeni, de előbb októberre, majd decemberre halasztották az első lépés időpontját, látván az ár gyengélkedését, de fontos szerepet játszhatott az amerikai elnökválasztás is. A választási kampányban az egyik legfontosabb kérdés gyakran a benzinár, és ha az maga, akkor a választók hajlamosak az amerikai kormányzatot hibáztatni, független attól, hogy mennyire befolyásolja az árat a nemzetközi környezet.

Amerikai elnökválasztás

Régebben nem sokat tudott tenni a mindenkori elnök és a kormányzat, de most az USA a világ messze legnagyobb olajkitermelője, így exportja és importja rövidtávú módosításával, esetleg a tartalékok bevetésével befolyásolni tudja a piacot. Ennek részleteiről nem sokat tudunk egyelőre, de utólag napvilágot láthatnak a részletek. Mindenesetre az elnökválasztás előtt valóban nem szerencsés, ha bármely más szereplő növeli a kínálat.

Utána azonban ez már elkerülhetetlen lesz: Szaúd-Arábia már nem fogja vállalni, hogy továbbra is erősen visszafogja kitermelését, míg mások átveszik piaci részesedését. Az OPEC-től teljesen független kitermelők, élükön az USA-val, folyamatosan növelik a felszínre hozatalt, így részesedésük egyre nagyobb lesz a piacon, így nem hatékony már a kitermelés visszafogása, különösen Szaúd-Arábia részéről.

Kínai keresletcsökkenés

Az OPEC+ tavaly még erős kínai keresletre számított, ami lehetővé tette volna, hogy az önkéntes kitermelés-csökkentés mellett érdemben 75 dollár fölött maradjon a Brent ára, a kínai import azonban erősen visszaesett. Ez részben a kínai gazdaság gyengélkedésének köszönhető, részben pedig annak, hogy Kínában igen nagy mértékben elterjedt elektromos autózás, és ez a folyamat nem is lassult egyelőre, szemben a világ más részeivel.

Így összességében a kínai kereslet visszaesett, miközben Kína maga is jelentős olajkitermelő, így importigénye arányosan nagyobb mértékben esett vissza, mint olajfelhasználása. Ez önmagában elég volt a piac egyensúlyának felborulásához, és ezt a közel-keleti háborús félelmek csak ideig-óráig tudták ellensúlyozni. Ha nem folytatódik a közvetlen iráni-izraeli háborús csörte, akkor jó esély van rá, hogy az ár tartósan alacsonyabb szinten, a Brent esetében 75 dollár alatt marad.

Előrejelzés

A Citibank elemzői például a 12 havi olajár előrejelzésüket 60 dollárra módosították a geopolitikai kockázat csökkenésére hivatkozva, míg egy olajár tüske kialakulásának (hirtelen felpattanás) valószínűségét 20 százalékra csökkentették. A Citibank elemzői szerint a gyenge ipari kereslet és a növekvő kínálat további árcsökkenést eredményez a kőolaj esetében.