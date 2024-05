A Reddit részvényei több mint 10 százalékot ugrottak, miután a cég bejelentette, hogy partnerségi megállapodást kötött OpenAI-al.

A megállapodás értelmében a ChatGPT mögött álló cég hozzáférést kap a Reddit tartalmaihoz, miközben mesterséges intelligencia alapú funkciókat ad hozzá a közösségi média platformhoz.

A BBC emlékeztet, hogy egyre több szerzői jog tulajdonosa emel jogi kifogást az anyagaik mesterséges intelligencia cégek általi felhasználása miatt.

Csütörtökön a Sony levelet küldött a Google-nak, a Microsoftnak és az OpenAI-nak, hogy megtudják, felhasználták-e a dalaikat mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztésére.

Az elmúlt hónapokban az OpenAI több kiadóval is megállapodást kötött, köztük az Associated Press-szel és a Financial Times-szal is.

Mindeközben a Google februárban partnerséget jelentett be, amely lehetővé teszi a technológiai óriás számára, hogy hozzáférjen a Reddit adataihoz MI-modelljei betanításához.