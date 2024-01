ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A 0,62 pontos emelkedést mellett a szakértő szerint a nemzetközi határidős piacokon is emelkedés látható, de Ázsiában is jó a hangulat, ez pedig a pesti börzére is jó hatással lehet.

Az OTP 17 forint fölé került csütörtökön, a részvények ára 305 forinttal, 1,83 százalékkal. A következő ellenállás az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője, Árokszállási Zoltán szerint 17 200 forintnál, támasz 16 200 forintnál látható. A nyitást követően nem sokkal az OTP árfolyama már közel 1 százalékos pluszban volt.

Árokszállási Zoltán még a tőzsdenyitás előtt azt is elmondta az MTI-nek, hogy a Molnak még mindig nem sikerült áttörnie a 2840 forintos ellenállást, támasz 2800 forint közelében található. Az előző napon a Mol 8 forinttal erősödött, 2810 forintra.

A Richter visszaesett az átmeneti törést követően az elmúlt napokban, ismét 9150 forint alatt van, 8933 forintnál látható támasz. A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,38 százalékkal 9115 forintra csökkent csütörtökön.

Újra 750 forintos ellenállás felett zárt ugyanakkor a Magyar Telekom, a következő felfelé a néhány napja elért lokális csúcs, 787 forint lehet a szakértő szerint. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 1,62 százalékkal 751 forintra emelkedett.