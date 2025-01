Jó nagyot ugrottak kedden az oltóanyag fejlesztő cégek részvényei az amerikai piacon, miután az Egyesült Államokban bejelentették az első halálesetet, amely a H5N1 madárinfluenzához volt köthető. Louisianában egy idős, alapbetegségben szenvedő beteg halt meg a fertőzés következtében. Az amerikai Járványellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) közölte, hogy 2024 eleje óta 66 H5N1-es madárinfluenzás megbetegedés történt az Egyesült Államokban, ugyanakkor hozzátették, hogy a lakosságot érintő kockázat továbbra is alacsony.

A Moderna részvényei 11,6 százalékkal, a Novavax 10,8 százalékkal, a CureVac részvényei pedig 5 százalékkal emelkedtek. De emelkedni tudtak az egyik legnagyobb amerikai gyógyszergyártó, a Pfizer részvényei is.

A CDC szerint a legfontosabb, hogy nem azonosították az emberről emberre történő terjedést. A louisianai esethez hasonlóan a legtöbb H5 madárinfluenza-fertőzés az állatok és emberek közötti kapcsolatra vezethető vissza. A louisianai haláleset előtt a legtöbb eset enyhe lefolyású volt, a leggyakoribb tünet a szemgyulladásos kötőhártya-gyulladás volt, amelyet a láz és a légúti tünetek követtek - olvasható a New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban megjelent tudományos közleményben a Financial Times tudósítása szerint.

A járványügyi szakemberek azonban arra figyelmeztettek, hogy ezek az enyhe tünetek annak tudhatók be, hogy a fertőzöttek eddig főként fiatal mezőgazdasági munkások voltak, akik kevésbé valószínű, hogy egyéb súlyos betegségben szenvednének.

Tavaly júliusban a Moderna 176 millió dollárt kapott az amerikai kormánytól, hogy madárinfluenza elleni vakcinát fejlesszen ki az általa kifejlesztett mRNS technológia felhasználásával. A Novavax és a CureVac is rendelkezik korai stádiumban lévő madárinfluenza elleni vakcinával.

Májusban a Pfizer közölte, hogy vakcinát fejleszt a madárinfluenza egy olyan törzse ellen, amely jelenleg jelentős megbetegedéseket okoz a madarak és a tehenek körében, miközben a közelmúltbeli jelentések korlátozott mértékű állatról emberre terjedési képességet is mutatnak.

A Pfizer részvényeinek árfolyama (dollár) Kép: Economx, stooq.com

Októberben az amerikai kormány bejelentette, hogy 72 millió dollárt biztosít a vakcinagyártók részére, hogy szükség esetén biztosítsák a jelenleg rendelkezésre álló madárinfluenza elleni vakcinák felhasználhatóságát. Jelenleg nincs ajánlás arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államokban bárkit is be kellene oltani madárinfluenza ellen, de szakértők szerint ez változhat, ha a vírus fertőzőképesebbé válik – írta az ABC News.

A probléma a jelenlegi vakcinákkal kapcsolatba mindössze annyit, hogy nem biztos, pont az influenza azon törzse ellen védenek, amely a járványt okozza. Ugyanakkor jelenleg rendelkezésre álla technológia, hogy azonnal hatásos vakcinákat állítsanak elő, gyártsák és terjesszék azokat. A helyzet sokkal kedvezőbb, mint volt annak idején a Covid járvány idején – hangsúlyozta Thomas Moody, a Duke University infektológia szakértője a csatornának.

A Moderna részvényeinek árfolyama (dollár) Kép: Economx, stooq.com

A hét eleji fellángolás rövid idő alatt alábbhagyott a piacon és szerdára már korrigált a legtöbb vakcinarészvény árfolyama. A mostani emelkedés egyébként önmagában is szerény vigaszt jelent azok számára, akik a világjárvány idején vásároltak ezekből a papírokból.

A Moderna árfolyama például 2021 nyara óta 490 dollárról 43 dollárig csúszott vissza, a Novavaxé 330 dollárról 10 dollár alá. A Pfizer 2021 decemberében tetőzött 60 dollár közelében, most 26 dolláron cserélnek gazdát a gyógyszergyár részvényei.