Többkörös kamatcsökkentést hajtott végre az elmúlt időszakban az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), így kifejezetten érdekes volt, hogy az alacsonyabb kamatok láttán csökken-e a magánbefektetők állampapír vételi kedve.

Kiderült, nincs szó visszaesésről, a múlt héten 56,4 milliárd forint értékben vásároltak a magyarok. A legnépszerűbbnek, ahogy hónapok óta szinte mindig, a Fix Magyar Állampapír bizonyult, ebből 19,3 milliárd forintnyi fogyott. A dobogó másik két fokára is olyan állampapír került, amelyik csökkenő kamatozásra váltott, ilyen a Magyar Állampapír Plusz és a Bónusz Magyar Állampapír egyik sorozata.

Kamatcsökkentésekről szólt az augusztus

A Fix Magyar Állampapír aktuális éves kamata már csak 6,75 százalék, a futamidő 3 év, a kamatokat negyedévente fizetik. A Magyar Állampapír Plusz ettől a héttől jegyezhető sorozata 6 százalékkal indul és 7 százalékkal zárul a lejáratkor, így az 5 éves futamidő átlagos éves hozama 6,48 százalék.

A Bónusz Magyar Állampapír kamatváltozásáról itt írtunk, amely azonban nem a kibocsátó döntése miatt csökkent, hanem a kötvény kamatának negyedéves átárazása okán: a BMÁP változó kamatozású állampapír, a kamatot a diszkont kincstárjegy aukciók átlaghozama alapján állapítják meg. BMÁP-ból most két sorozat jegyezhető, 7,35 és 7,89 százalék az éves kamatuk.

A lakossági kamatok visszavágása azt is eredményezte, hogy csökkent az a prémium, amit a magánbefektetők realizálhatnak az intézményi vásárlókhoz képest. A hároméves futamidejű FixMÁP éves hozama 6,89 százalék, az intézmények (és egyébként a lakossági befektetők is) 2027-ben lejáró kötvényt 5,63 százalékos éves hozam mellett vásárolhatnak. Öt évre a lakossági évi 6,48 százalékot zsebelhet be a MÁP Plusszal, míg ugyanerre az időszakra az intézményi referenciakötvény 5,65 százalékot kínál.

Nagyon más volt a kínálat egy éve

A Bankmonitor összegyűjtötte, hogy egy évvel ezelőtt mennyivel jobb volt a kínálat, igaz a kamatkörnyezet és az infláció is magasabb volt a jelenlegi 6,75 százalékos alapkamatnál és a teljes évre 3,7 százalékra várt fogyasztói árindexnél.

2023 augusztus végén az Egyéves Magyar Állampapír 9 százalék kamatot nyújtott, ezt a kötvényt már nem értékesítik, 12-hónapra a MÁP Plusz az ajánlott, amelynek 6 százalék az első éves kamata.

A Bónusz kötvényekből volt még közel 12 százalék kamatozású, most már mindkét megvehető sorozata kevesebbet hoz 8 százaléknál.

Reálhozamot kínál az összes állampapír

Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a 2024-es inflációs várakozásokhoz képest most az összes lakossági állampapír jelentős reálkamatot kínál, a csúcs: 4,2 százalékpont.

De az intézményi befektetők is reálhozamot érhetnek el a hazai inflációhoz képest, igaz szerényebb mértékben: egy éves dkj-val 1,45 százalékponttal lesz az infláció felett a hozamuk.