Kivárás jellemző a devizapiacon a Magyar Nemzeti Bank délután 2 órakor esedékes kamatdöntése előtt, a forint halvány erősödést mutat, de egyelőre nem meggyőző a teljesítménye.

Az euró-forint keresztárfolyam mozgása.

Az euró-forint keresztárfolyam a 401-es szintnél billeg, egy dollárért pedig 370 forintot kérnek. Különösebb hatása nem volt a magyar fizetőeszközre nézve annak, hogy egy japán hitelminősítő (R&I) megerősítette, továbbra is befektetésre ajánlja a magyar államkötvényeket, az igazi mérce ilyen tekintetben majd pénteken érkezik, véleményt mond az S&P, ahol BBB- a besorolásunk, stabil kilátással.

Az Erste előzetese szerint nem valószínű, hogy rontanának a kilátáson: bár a költségvetési hiány magas, de a kormány tett lépéseket a csökkentés érdekében (plusz a büdzsé a magyarnál is rosszabb állapotban van Szlovákiában, Romániában és Lengyelországban, a régiós országok közül).

De addig vár még egy megmérettetés a forintra. 14 órakor bejelenti a Magyar Nemzeti Bank, hogyan döntött a kamatokról, az elemzők kivétel nélkül tartást, vagyis továbbra is 6,5 százalékos alapkamatot várnak. A bizonyosság oka, hogy a múlt héten Virág Barnabás, az MNB alelnöke több fórumon is elmondta, nem csak októberben, hanem akár hosszabb ideig is szünetelhet a kamatcsökkentési ciklus. A szokásokkal ellentétben ezúttal nem Virág Barnabás, hanem Kandrács Csaba alelnök tartja majd a döntést követő sajtótájékoztatót 15 órakor.

A Raiffeisen elemzői szerint legkorábban decemberben haladhat tovább az MNB a lazítási ciklussal, de olyan piaci környezet sem zárható ki, amely ezt már csak jövőre teszi lehetővé. Rossz hír szerintük, hogy

nem sok esély maradt arra, hogy a jegybank rövid távon önerőből vissza tudja terelni az euró-forint árfolyamot a 400-as szint alá.

Az ING Bank pedig arról írt a keddi jegyzetében, hogy a sajtótájékoztató legfontosabb üzenete az, meddig tart a kamatcsökkentési ciklus felfüggesztése. Az biztos, a jegybank is tisztában van azzal, mennyire sérülékeny jelen pillanatban a forint, így szigorúbb üzenetekre lehet tőlük számítani. Ha így alakul, az erősítheti a forintot délután, de jelentősebb felértékelődésre korai most még számítani.