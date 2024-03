A dollárindex, amely a dollár árfolyamát méri a legfontosabb devizák kosarához képest idén eddig 2,4 százalékkal emelkedett idén. Mindezt úgy, hogy sokan arra számítottak tavaly év vége felé, pont az ellenkező irányba fog elmozdulni kurzus. Az amerikai infláció enyhülésével ugyanis a Fed abbahagyta a kamatok emelését, sőt, december óta már azt találgatja mindenki, mikor indult meg azok csökkentése.

A határidős piacokon az új dollárpozíciók november vége óta először fordultak nettó vételi irányba, azaz a befektetők ismét dollárerősödésre játszanak – írja a Commodity Futures Trading Commission adataira hivatkozva a Reuters.

Az amerikai valuta makacs erősödését az erős amerikai gazdaságnak köszönheti. Emiatt a Fed vonakodik a monetáris politika túl gyors enyhítésétől, ami az infláció fellendülésének kockázatával járna. Az amerikai GDP éves szinten 3,2 százalékkal nőtt a negyedik negyedévben. Ezzel szemben az euróövezet gazdasága tavaly stagnált, Kína mélyülő ingatlanválsággal néz szembe, Japán pedig 2023 végén váratlanul recesszióba csúszott. Az amerikai gazdaság relatív előnye tehát szemmel látható.

A dollárban mozgást a héten Jerome Powell Fed-elnök szerdán és csütörtökön az amerikai törvényhozás előtti beszéde hozhat, illetve a hét végén érkező amerikai foglalkoztatási adatok. Ha azt olvassák ki ezekből a befektetők, hogy a Fed kitart a kamatokkal kapcsolatban a „hosszabb ideig, magasabban” forgatókönyv mellett, illetve, hogy az amerikai gazdaság továbbra is erős marad, akkor az további lökést adhat a zöldhasúnak. A piac a határidős kamatjegyzések alapján 85 bázispontnyi kamatcsökkentésre számít idén, szemben a január elején várt több, mint 150 bázispontos mérsékléssel.

Sok múlik a pontos előrejelzésen



Az, hogy hogyan alakul a dollár árfolyam a többi devizához képest mindenkinek fontos. Sok minden múlhat azon világszerte, mennyire sikerül azt jól megjósolni. Egy erős dollár megnehezítheti az amerikai multinacionális vállalatok kilátásait, mivel drágábbá teszi a külföldi nyereségük dollárra történő átváltását, miközben az exportőrök termékei külföldön kevésbé versenyképesek lesznek. A FactSet adatai szerint az S&P 500-as index kosarában szereplő vállalatok mintegy negyede a bevételeinek több mint 50 százalékát exportból szerzi.

A dollár erősödése más központi bankok infláció elleni küzdelmét is megnehezítheti az importált drágulás miatt. Az Európai Központi Bank, amely csütörtökön dönt a kamatokról a Fedhez hasonlóan retorikájában visszautasította a kamatcsökkentésről szóló találgatásokat a makacs infláció miatt. Ez viszont az eurót erősítheti.

Trump még beleköphet a levesbe



A befektetők, stratégák nagy része mindezek ellenére továbbra is inkább úgy véli, a dollár drágább annál, mint amit a fundamentumok indokolnának. Még akkor is gyengülésre számítanak a Reuters februári felmérése szerint, ha az csak nem akar megindulni. Sőt nemhogy gyengébb dollárt jeleznek előre év végéig, de 80 százalékuk szerint annak is meg a kockázata, hogy az árfolyam eléri, s átlépi azt az értéket, amit előre jeleztek. A Bank of America februári alapkezelői felmérésében a megkérdezettek nettó 36 százaléka gondolta, úgy, hogy a dollár túlértékelt.

Persze vannak olyan vélemények is, amelyek szerint a dollár erősödése nem csak átmeneti, hanem tartós is lehet. Az árfolyamra komoly hatással lehetnek az amerikai belpolitikai események. Ha ugyanis nő Donald Trump újraválasztásának esélye, akkor nő a kereskedelmi háború erősödésének valószínűsége, ami beindíthat egyfajta biztonságos menedék keresési folyamatot a nemzetközi devizapiacokon. Ez pedig általában dollárt erősítő folyamat szokott lenni.