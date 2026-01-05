2025 a magyar részvénypiac szempontjából is kiemelkedő évet jelentett. A BUX mellett a BUMIX is 40 százalék feletti emelkedést produkált és mindkét index rekord értéket ért el év közben. Nemzetközi összevetésben a magyar tőzsde dollárban számolva is az élmezőnybe került, ami tovább erősítette a Budapesti Értéktőzsde nemzetközi láthatóságát és befektetői megítélését.

A részvénypiaci forgalom gerincét 2025-ben is az OTP Bank, a Mol és a Richter Gedeon adta, őket a Magyar Telekom követte, az ötödik helyet pedig a 4iG szerezte meg. Decemberben szintén az OTP részvényei forogtak a legnagyobb értékben a piacon 208,5 milliárd forint értékben, éves szinten az OTP papírjainak 61,8 százalékos emelkedése és rekord értéke jelentős hatással volt a BUX teljesítményére. Továbbá, a 4iG árfolyama az év során több mint négyszeresére emelkedett, amivel az egyik legjobban teljesítő kibocsátónak bizonyult a versenyben.

Kép: Economx

Az MBH Bank decemberi nyilvános részvényértékesítése meghatározó esemény volt a hazai tőkepiac számára, mivel ilyen nagyságrendű tranzakcióra a 2000-es évek eleje óta nem került sor. A Budapesti Értéktőzsde kibocsátói köre szintén tovább szélesedett. Áprilisban a Goodwill Pharma az Xtendről a Standard kategóriába lépett, decemberben pedig az STRT Holding is a szabályozott piacon folytatta működését az IPO-t követően, így a kategória kibocsátóinak száma 24-re emelkedett.

A kereskedési aktivitás az év során változatosan alakult, a legnagyobb havi forgalom áprilisban volt 442,9 milliárd forinttal. Az éves összforgalom 4 453 milliárd forintot ért el, decemberben pedig 387 milliárd forintnyi ügylet teljesült, 20,4 milliárd forintos napi átlag mellett.

A befektetési szolgáltatók éves rangsorát a Wood vezette 2 371 milliárd forintos forgalommal, a Concorde és az Erste előtt. Decemberben ugyanez a három piaci szereplő végzett az élen, ugyanebben a sorrendben 200,9 milliárd, 127,2 milliárd és 119,7 milliárd forint forgalmat generálva.