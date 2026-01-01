2025 elejétől 354 százalékkal emelkedett a 4iG-részvények árfolyama, vagyis hihetetlenül magas, 4,5-szörös megtérülésnek örülhettek a befektetők. Mindez ráadásul úgy jött össze, hogy tavaly február végétől őszig inkább csak oldalazott az árfolyam 1800 forint környékén, majd a szeptember elején 2000 forintos árfolyam november közepére majdnem ötezer forintig rakétázott.

4iG-részvények árfolyammozgása (forint)

Az 1259 milliárd forintosra hízó piaci kapitalizáció alapján a BÉT ötödik legértékesebb cége lett a 4iG, ha pedig a nettó adóssággal együtt számítandó cégértéket (enterprise value) nézzük, akkor a 4iG már többet is ér az eddig fő vetélytársnak tekinthető Magyar Telekomnál.

A 4iG-részvényekre nemcsak a hihetetlen felértékelődés volt jellemző tavaly, hanem a magas volatilitás is, az árfolyam többször produkált napon belül 10 százalék feletti elmozdulást. Ennek egyik oka az alacsony közkézhányad: a BÉT adatai szerint a kibocsátott részvények 77,9 százalékát birtokolják stratégiai befektetők, 5,72 százaléknyi részesedés pedig egy pénzügyi befektetőé. Az aktív tőzsdei kereskedésben a kibocsátott mennyiség mindössze 16,4 százaléka vehetne részt, a valós szám azonban ennél is alacsonyabb, 13,3 százalék, ha kivesszük a képletből a sajátrészvény állományt és a munkavállalói részvényopciókra tartott mennyiséget.

A kisbefektetők szempontjából az is hátrány, hogy jelenleg nincs elemzés vagy célár a 4iG-papírokra.

Könnyű dolguk nem lenne az elemzőknek: a csoportszintű árbevétel zömét továbbra is a telekommunikáció-IT adja, előbbi 84, utóbbi 15 százalékot. Egyelőre csupán 1 százalék a védelmi-űripar szegmens hozzájárulása, a cégvezetés tervei és a befektetők várakozása szerint ebben azonban hatalmas lehet a felfutás – az ígéretes üzletágnak viszont szinte csak nehezen tervezhető elemei vannak, számos nem kötelező érvényű együttműködési megállapodás, folyamatban lévő, vagy épp lezárt akvizíciók. Ha minden jól megy, akkor viszont megalapozott lehet a kirobbanó formát mutató részvénybe fektetett bizalom: középtávon éves bevételi soron a menedzsment 1500 milliárd forintot vár, amiben már jelentős szerepe lesz az űr-és védelmi divíziónak.

Ezek voltak a legfontosabb események a 4iG háza táján, 2025-ben:

December:

A 4iG 100 millió dolláros tőkeemelést hajt végre az Axiom Space vállalatban, ezzel stratégiai befektetőként szerez tulajdonrészt a houstoni űrinfrastruktúra-fejlesztő vállalatban.

Nem kötelező érvényű szándéknyilatkozat megkötése a Lockheed Martin céggel, cél a HIMARS rakétatüzérségi rendszer magyarországi intergrációjának előkészítése

Hasonló megállapodások a Northrop Grumman és az APEX védelmi és űripari cégekkel

Október:

A 4iG 20 százalékban marad tulajdonosa az izraeli Spacecomnak

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák (4iG SDT) Zrt az állami tulajdonú N7-tel közösen létrehoz egy védelmi ipari holdingot. Ez a cég tulajdonolja a magyar hadiipar legfontosabb vállalatait. A közös cég neve N7 Defence Zrt., amelyben a 4iG SDT 75 százalék plusz egy szavazat befolyással bír, az állami tulajdonú N7 rendelkezik a maradék részvényekkel. Az eszközök maradnak állami tulajdonban, az új privát-állami csúcscég azokat csak használja, bérleti díj fejében.

Szeptember:

A 4iG ajánlatot tesz valamennyi Rába részvényre, a magánbefektetők azonban kitartanak, de így is 74 százalékos befolyást szerez – leányvállalatán keresztül – a 4iG a győri társaságban

Április:

A One márkanév alatt működő távközlési cégek 2026 júliusig elhalasztják a 3,5 százalékra tervezett inflációkövető díjemelést

Március:

Magyarország köztársasági elnöke nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezte ki Jászai Gellértet.

A 354 százalékos idei árfolyam-emelkedés az S&P 500 indextagok közt az előkelő második helyre lett volna elég. A vezető amerikai tőzsdeindexben jelen lévő vállalatok közül csak egy értékelődött fel gyorsabb és nagyobb mértékben, mint a magyar 4iG. A Sandisk-részvények 587 százalékkal értek többet karácsonykor, mint a februári IPO során. A cég közismert a pendrive-jairól, SD-kártyáiról. Idén újra független cégként működnek, miután kiváltak a korábban őket felvásárló Western Digital kötelékeiből.