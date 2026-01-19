A BUX 159,51 pontos, 0,13 százalékos csökkenéssel, 122 151,69 ponton zárt hétfőn.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: a hétvégi események irányították a piacokat, az amerikai elnök vámfenyegetései negatív tartományba lökték az európai tőzsdéket és a magyar piacot is, de a BÉT így is felülteljesítő volt az európai piacokhoz képest. Hozzátette, a forgalom a megszokottnál magasabb volt.

Az elemző azt mondta, a vezető részvények között eladási hullám indult. Megjegyezte, a Mol arra hírre kezdett emelkedni, hogy bejelentették a sikeres megegyezést a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) többségi tulajdonának megvásárlásáról. A tranzakció lebonyolítását az Egyesült Államok engedélyéhez kötötték, 2026. március végéig tervezik aláírni a szerződést, a miszerint 56 százalékos részesedése lesz a Molnak a NIS-ben.

A Mol 14 forinttal, 0,4 százalékkal 3546 forintra, a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 500 forintra nőtt. Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,39 százalékkal 38 330 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,52 százalékkal 1910 forintra esett.

A BUMIX 10 350,92 ponton zárt hétfőn, ez 53,58 pontos, 0,51 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.