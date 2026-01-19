Cikkünk folyamatosan frissül!

Szerb lapinformációk alapján eldőlt, a Mol lett a befutó a szerb NIS-ért folyó versenyben. A forrás a Biznis Kurir, szúrta ki a hírt a Portfolio, ugyanakkor a Mol részéről nem érkezett még hivatalos közlemény. Portálunk megkeresésére a Mol egyelőre nem kommentálta az üzletet.

Az Economx magyarországi iparági forrásai viszont megerősítették a szerződéskötés tényét.

A kivásárlás a NIS-ben lévő 56,15 százalékos orosz tulajdonrészt érinti. Állítólag kisebbségi tulajdonosként az Egyesült Arab Emírségek állami vállalata, az ADNOC is belép és a szerb állam is növelné részesedését (30-ról 35 százalékra). Ez csak úgy képzelhető el, hogy a kisbefektetők és dolgozók tulajdonában lévő 13-14 százalékos részvénypakettet osztják szét, illetve vásárolja meg az ADNOC és a szerb állam.

A Mol és a Gazpromnyeft megállapodott a jövőbeni szerződés főbb rendelkezéseiben, az erről szóló megállapodást pedig megküldik az OFAC-nak. Szerbiának sikerült javítania a pozícióját, vagyis öt százalékkal növelnie a NIS-ben meglévő tulajdonrészét

– mondta Dubravka Dedovic Handanovic bányászati miniszter, akit az Index idézett.

A Mol részvények árfolyama a hírre pluszba lendült, de valószínűleg a részletekre (például vételár), illetve a magyar olajvállalat hivatalos közleményére várnak a befektetők. Tőzsdezárás előtt egy órával az árfolyam 3540 forint volt.

Mennyit fizet a Mol?

Erről megoszlanak a vélemények, mivel többféle cégértékelési modell alkalmazható. Az se biztos, hogy a tranzakciós ár végül nyilvános lesz.

Az Erste szektorelemzője korábban 1,4 milliárd dollárra tartotta az 56 százalékos részesedést. Az Economx podcastjában a Concorde részvényelemzője, Gajda Mihály ennél kevesebbet, 550-700 millió dollárt tartott reális tranzakciós értéknek. Egyébként a magasabb összeg is rendelkezésére áll a Molnál szabad készpénzben, de hitel, illetve kötvénykibocsátás is elképzelhető az ügylet finanszírozásához. Technikai értelemben még megoldandó feladat az átutalás megszervezése a Gazpromnyefty számlájára.

Utóbbi lebonyolításáról is elindultak a találgatások. Pletser Tamás, az Erste szektorelemzője kevésbé tartja valószínűnek az eszközcsere ügyletet. Azt válaszolta az Economxnek, hogy:

Valami megoldás biztosan lesz, legrosszabb esetben a szerb nemzeti banknál lévő számlán hagyják a pénzt az oroszok, amelyet majd egyszer a jövőben megkaphatnak. A kérdés, hogy ez vajon megfelel-e az oroszoknak vagy sem.

Mi történik ezután?

Az adásvételi szerződést be kell mutatni az OFAC-nak, az USA Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatalának. Erre a finomító január 23-án lejáró, ideiglenes működési engedélye meghosszabbítása érdekében van szükség. Majd a tranzakció lezártával a NIS lekerülhet a szankciós listáról.