Vámintézkedéseket helyezett kilátásba Donald Trump, amerikai elnök: azokat az országokat büntetné extra tarifákkal az Egyesült Államok, amelyek akadályozzák Grönland megszerzését. Ennyi elég is volt ahhoz, hogy kockázatkerülő üzemmódra váltsanak a piacok: az amerikai határidős tőzsdeindexek alapján 1 százalék körüli mínuszos nyitás jöhet a Wall Streeten – de csak kedden, ma ugyanis nincs kereskedés, Martin Luther King emléknap miatt.

Kilőtt viszont a volatilitást „mérő” VIX index, közel 10 százalékkal. Csúcsokat döntenek a klasszikus menedékeszközök: másfél százalékkal drágult reggelre az arany, 3,3 százalékos pluszban lőtt ki az ezüst, emellett erősödik a svájci frank (szintén hagyományosan jól teljesít piaci turbulenciák esetén). Az amerikai kötvénypiac fokozódó kockázatokat, illetve a befektetők részéről magasabb hozamelvárást kezdett árazni, a 10-éves referenciakötvény hozama 4,22 százalék fölé pattant.

A japán tőzsdeindex (Nikkei 225) megúszta 0,65 százalékos eséssel, a Hang Seng több mint 1 százalékkal került lejjebb, a dél-koreai tőzsde viszont 1,3 százalék pluszban zárt.

A forint piacán is érződik, hogy akár necces nap lehet a hétfő: az euró-forint kereszt már 386 felett jár a reggeli 385 után. Az olajpiacon fél százalékos negatív mozgás látható.

A nap vesztesei a részvénybefektetők. Jim Reid, a Deutsche Bank elemzője azt mondta a The Guardiannak, hogy a hétvégi események elsőre sokkolhatják a piacokat, de már napközben jöhet pozitív korrekció. Azzal érvelt, hogy az ütőkártyák ezúttal sem Trumpnál, hanem az amerikai adósságot finanszírozó kötvénytulajdonosoknál vannak, az ő lépéseiken is múlhat a Grönland kérdés megoldása. Az is sokatmondó, hogy a Reuters-Ipsos múltheti kutatása szerint az amerikaiak csak 17 százaléka támogatja a sziget megszerzésére irányuló terveket, 47 százalék viszont egyértelműen elutasító.

A magyar tőzsdeindex nyitás után 0,65 százalékkal csökkent a pénteki záróhoz képest. Az OTP Bank volt 1 százalék feletti mínuszban, de itt is próbál visszakorrigálni az árfolyam. Máshol keményebben kitáraztak a befektetők: a német DAX mínusz 1,3 százaléknél jár, az Euro Stoxx 50 (euróövezeti részvényindex) értéke pedig 1,4 százalékkal esett.