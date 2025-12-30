2025-ben sem igazán bizonyult jó taktikának magas kezelt vagyon alapján választani befektetési alapot magunknak. Bár kézenfekvőnek tűnhetett a legnagyobb tőkével rendelkező alapok közt nézelődni, az év végi statisztikák nem igazolták vissza a stratégiát:

a nettó eszközérték szerinti rangsor első 16. helyezettje egy év alatt még 7 százalékos hozamra sem volt képes, vagyis mindannyiuk teljesítménye alulmúlta a legegyszerűbb lakossági állampapírokét.

Más megközelítésben: a magyar lakosság többsége 2025-ben is a konzervatív befektetéseket favorizálta: szerényebb hozamelvárás és alacsony kockázatvállalás mellett.

Hívószavak: kötvény, ingatlan, tőkevédelem

A lista élén többségében kötvény-, ingatlan, illetve tőkegaranciával rendelkező alapok találhatók, illetve egy pénzpiaci alap is helyet kapott, vagyis 2025-ben is az alacsony kockázatú alapokban tartottak több megtakarítást a magyarok.

A legtöbb pénzt az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap kezeli, itt 1350 milliárd forint tőke koncentrálódik. Az alap egy éves teljesítménye 5,4 százalék, a befektetett pénz magyar állampapírokban és diszkont-kincstárjegyekben van, emellett jelzáloglevelek és – kisebb arányban – a legjobb minősítéssel rendelkező magyar vállalatok kötvényei is helyet kapnak.

A magyar nyíltvégű, nyilvános, forintban jegyzett befektetési alapok közül a második legtöbb pénz az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alapban található 2025 végén: 722 milliárd forint. Az éves hozam már 6,76 százalék, a vagyon fele állampapírokban pihen, míg a tőke 46 százalékát fektették jó műszaki állapotú ingatlanokba, amelyek hosszú távú bérleti szerződésekkel hasznosíthatóak, a potenciális bérlők stabil multinacionális cégek, és az ingatlanok területi elhelyezkedése is megfelelő.

A dobogó harmadik helyén az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap található, 5,3 százalékos éves hozammal. Az alap kezelője a befektetést azoknak ajánlja, akik minimum 12 hónapra rendelkeznek szabad pénzeszközökkel, amit minimális kockázat mellett terveznek fialtatni.

Van ahol már csökken a vagyon és nem a hozamok miatt

Ugyanakkor ilyen szintű éves hozamok lakossági, intézményi állampapírok, vagy diszkont kincstárjegyek tartásával is elérhetők, sokak gondolhatják úgy, talán felesleges ezeket az eszközöket befektetési alapokon keresztül tartani, annak költségeivel és – nem tartós befektetési számlán tartva – adóvonzatával. Egyes alapoknál már nyomon is követhető mindez a nettó eszközérték változásán:

az egyik alap például hiába hozott több mint 5 százalékot, az alap összértéke mégis csökkent 1 százalékkal, vagyis a befektetők nettó pénzt vontak ki az alapból és ez a kiáramlás nagyobb volt (százalékosan), mint a megtermelt hozam.

Mindez a folyamat az ágazati statisztikákban is látszik, igaz ott még csak november végi adatok állnak rendelkezésre. A kötvényalapokban akkor 6153 milliárd forintnyi pénz parkolt, míg 2024 végén 6235 milliárd, vagyis 1,6 százalékkal csökkent a hazai kötvényalapok nettó eszközértéke, miközben éves szinten ugyanúgy 5-6 százalék nyereséget is termeltek, azaz a befektetők egész évben nettó eladók voltak.

Már a közepes kockázat is busásan megtérült

A magas kezelt vagyon szerinti rangsor 17. helyezettje a fentiekhez képest kiugró teljesítményre volt képes. Igaz, az Accorde Alapkezelő Abacus-a abszolút hozamú alap, aminek már inkább közepes a kockázata. Az év végén közel 169 milliárd forint gyarapodott az alapban, amelynek éves nyeresége 17,5 százalék volt. A vagyon azonban ennél sokkal dinamikusabban nőtt: egy éve 66 milliárd forint volt az alap nettó eszközértéke, tehát a befektetők itt bőven nettó vásárlók voltak, ami egyébként összhangban van a kategória idei trendjeivel.

Lakossági roham: százmilliárd forint áramlott egy hónap alatt az abszolút hozamú alapokba Csúcsra járnak az abszolút hozamú alapok, csak a múlt hónapban 100 milliárd forint friss tőke áramlott ezekbe a befektetésekbe.

A statisztikák szerint a nyilvános, nyíltvégű, forint devizanemű alapok közül 29-ben van már minimum 100 milliárd forintnyi tőke. Köztük 2025-ben taroltak a HOLD alapok: a Rubicon közel 35 százalékos árfolyam-emelkedést ért el egy év alatt, a szintén abszolút hozamos Columbus 25-tel, míg a részvényalapjuk 38 százalékos hozammal büszkélkedhetett.

Befektetési alapok rangsora nettó eszközérték szerint és az éves hozam (%)

OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat: 5,4 százalék Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat: 6,8 százalék OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap: 5,3 százalék K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "normál" sorozat: 4,5 százalék OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat: 5,2 százalék Eurizon Start Tőkevédett Részalap: 5,2 százalék Erste Duett Alapok Alapja: 6 százalék Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat: 5,7 százalék Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap: 5 százalék MBH Bonitas Kötvényalap: 4,9 százalék

(forrás: Bamosz, Maximax)