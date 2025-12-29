December 25-én az addigi 6,85 százalékról évi 6,94 százalékra nőtt az egyik kedvelt lakossági állampapír kamata. A Bónusz Állampapírról van szó, annak is a jelenleg egyetlen, értékesítés alatt lévő sorozatáról, a 2031/R2-ről. Az új kamat jövő március 25-ig érvényes.
Ezt a kötvényt 2025 október 2-tól forgalmazza a kincstár, illetve az értékesítő partnerek. Az első kamatperiódus december 25-ig tartott, itt még 6,1 százalék volt a kamatbázis, erre tevődött rá 0,75 százalékpont kamatprémium.
Az új kamatot a szokásos módon, a fordulónap előtti négy eredményes (3-hónapos) diszkontkincstárjegy aukciók súlyozott átlaghozama (6,19 százalék) alapján állapították meg, ami szintén kiegészült a 0,75 százalékpontos prémiummal.
A december 15-i állapot szerint a kötvényből 46 milliárd forintnyit tart a lakosság. Ha a tavaszi időszakban a 3 hónapos váltó hozama érdemben magasabb lesz a jelenlegi 6,04 százaléknál, akkor ez a Bónusz-papír akár vonzóbb kamatot kínálhat a FixMÁP-nál (7 százalék).
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
