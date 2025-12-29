December 25-én az addigi 6,85 százalékról évi 6,94 százalékra nőtt az egyik kedvelt lakossági állampapír kamata. A Bónusz Állampapírról van szó, annak is a jelenleg egyetlen, értékesítés alatt lévő sorozatáról, a 2031/R2-ről. Az új kamat jövő március 25-ig érvényes.

Ezt a kötvényt 2025 október 2-tól forgalmazza a kincstár, illetve az értékesítő partnerek. Az első kamatperiódus december 25-ig tartott, itt még 6,1 százalék volt a kamatbázis, erre tevődött rá 0,75 százalékpont kamatprémium.

Az új kamatot a szokásos módon, a fordulónap előtti négy eredményes (3-hónapos) diszkontkincstárjegy aukciók súlyozott átlaghozama (6,19 százalék) alapján állapították meg, ami szintén kiegészült a 0,75 százalékpontos prémiummal.

A december 15-i állapot szerint a kötvényből 46 milliárd forintnyit tart a lakosság. Ha a tavaszi időszakban a 3 hónapos váltó hozama érdemben magasabb lesz a jelenlegi 6,04 százaléknál, akkor ez a Bónusz-papír akár vonzóbb kamatot kínálhat a FixMÁP-nál (7 százalék).