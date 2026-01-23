A tegnapi kereskedésben tovább száguldott mindkét nemesfém árfolyama, az aranyé az 5 ezer dolláros, míg az ezüsté a 100 dolláros lélektani szint felé közelít, ahol nagy valószínűséggel megtorpanhat az emelkedés.

Bár Grönland ügyében történt kedvező előrelépés, most ismét Irán lehet fókuszban a geopolitikai problémák közül, mely segíti a menedékeszközök iránti befektetői érdeklődést – derül ki az Equilor hírleveléből.

Mindenki a kockázatokról beszél, ezek az eszközök mégis szárnyalhatnak 2026-ban Miközben a globális gazdaság lassulása és a geopolitikai feszültségek uralják a híreket, a befektetési piacokon egy egészen más történet bontakozik ki. Az Amundi szakértői szerint 2026 a „kontrollált rendezetlenség” éve lesz: sok a kockázat, de éppen ez teremthet kivételes lehetőségeket.