Az amerikai képviselőház kereskedelmi bizottság 50-0 arányban igennel szavazott arra a kétpárti törvényjavaslatra, amely a ByteDance számára előírná, hogy a TikTokot értékesítse. Erre a vállalat hathónapos türelmi időt kap, melynek lejráta után a platform használatát biztosító alkalmazást el kellene távolítani az amerikai alkalmazás-paicterekről.

A Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act nevű jogszabály bevezetése ezzel átesett az első lépésen, a szavazati arányokat tekintve pedig minden bizonnyal hamarosan törvénybe is iktatják – írja a HWSW Online.

Nem meglepő módon a TikTok tiltakozik a törvényjavaslat ellen, és ennek érdekében, miután a bizottság a javaslatot megszavazták, az összes amerikai felhasználót push üzenetben értesítették arról, hogy a Kongresszus a TikTok teljes betiltását tervezi, majd arra kérték őket, hogy tudassák a kongresszus képviselőivel, hogy mit jelent számukra a közösségi platform, annak érdekében, hogy nemmel szavazzanak.

