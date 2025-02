Több millió Thermomix-gépbe táplált személyes adatot loptak el, a felhasználóik legnagyobb bánatára – erről számolt be pénteken a német Bild.

A gyártó cég megerősítette, az óriási adatszivárgás annak hivatalos receptfórumán keresztül ment végbe. A Spiegel azt írja, a Vorwerk cég platformjáról elcsent adatokat valószínűleg eladásra kínálták a darkweben, ahogy azt a közösségi oldalakon található képernyőképek is sugallják.

A Thermomix egy multifunkciós gép, amellyel intelligens konyhai technológia, azaz okosfőzés segítségével lehet ételeket elkészíteni. A terméket a németországi székhelyű Vorwerk vállalatcsoport gyártja, és sok százezer forintos áron szerezhető be. A jelenlegi Thermomix-modellek érintőképernyővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a receptek közvetlen kiválasztását. Ezek megtalálhatók az olyan fórumokon, mint a rezeptwelt.de, és ott is lehetőség van információcserére más felhasználókkal.

A hekkertámadást bemutató cikk nyomán

a rezeptwelt.de weboldal 3,3 millió felhasználójának személyes adatairól van szó.

Az adatok állítólag e-mail címeket, lakóhelyeket és még születési dátumokat is tartalmaznak. A jelszavakat vagy a pénzügyi adatokat azonban ez nem érinti. A Vorwerk szerint nincs bizonyíték az ellopott adatokkal való visszaélésre.

A probléma érinti a német fórum felhasználóin túl a Cseh Köztársaságban, a Spanyolországban, a Franciaországban, az Olaszországban, a Lengyelországban, a Portugáliában és az Ausztráliában lévő platformokat. Ennek megfelelően három napig adathiány volt, január 30-tól február 3-ig. A cég szerint a támadás nem a Vorwerk szervereit, hanem egy külső szolgáltatót sújtotta. Az egyéb Vorwerk-szolgáltatások, például az online webshop vagy a Cookidoo működését ez nem érinti.

A cégcsoport közleményében egyfelől elnézést kért az esetleges kellemetlenségekért. Másfelől a Vorwerk azt tanácsolta a fórumozóknak, hogy ne válaszoljanak a gyanús üzenetekre, és ne nyissák meg az ismeretlen feladóktól származó linkeket, hivatkozásokat vagy mellékleteket.

A minikonyhaként is hirdetett, amúgy borsos árú termék sokoldalúságát mutatja be az alábbi videó is: