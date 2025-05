A Google rákapcsol a mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI) terén, hogy felgyorsítsa keresőmotorjának egy éve tartó átalakítását. Vagyis a technológiai óriás most épp azon dolgozik, hogy megváltoztassa a módot, ahogy információhoz jutnak a felhasználók, illetve szeretné visszaszorítani az egyes weboldalakra áramló netes forgalmat.

Az AI-funkcióval kiegészített Google keresőmotorral való interakció az ígéretek szerint olyan élmény lesz, mintha egy polihisztor szakértővel beszélgetnénk, aki képes megválaszolni a kérdéseket az összes lehetséges felmerülő témakörben.

Az úgynevezett AI módot először az Egyesült Államok felhasználói számára kínálják, mindössze két és fél hónappal azután, hogy a techóriás vállalat megkezdte a tesztelést a Labs részleg válogatott, szűk közönségével.

A Google a legújabb AI-modelljét, a Gemini 2.5-öt is „betáplálja” a keresőalgoritmusaiba, és hamarosan más AI-funkciók tesztelését is megkezdi. Ilyen lesz például, hogy hamarosan élő videókon keresztül is vásárolhatunk koncertjegyeket – írja az Euronews.