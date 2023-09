A Sophos megbízásából készült felmérés szerint a közösségi média felhasználóinak 47 százaléka kapott veszélyes e-maileket a kiberbűnözőktől az elmúlt egy évben. 42 százalékuk megerősítette, hogy csaló sms-t is kapott, 36 százalékuk pedig gyanús telefonhívást is. 32 százalékukat pedig azonnali üzenetküldő üzeneteket is kaptak.

A felmérésből az is kiderül, hogy iskolai végzettségtől, jövedelemtől és lakóhelytől függetlenül minden közösségi médiafelhasználó célpont a kiberbűnözők szemében. A legtöbb esetben (45 százalék) a 25 és 34 év közöttiekkel, e-mail-en, sms-ben és telefonon kerülnek kapcsolatba az adathalászok. A legkevesebb esetben (30 százalék) pedig az 55 és 65 év közöttiekkel.

A Sophos azonos felméréseket végzett Csehországban és Lengyelországban is: a cseh válaszadók jóval nagyobb valószínűséggel találkoztak hamisított e-mail-ekkel, mintegy 62 százaléka a válaszadóknak. Az esetek 42 és 36 százalékában azonnali üzenetek és sms-ek formájában kerültek szembe adathalászokkal.

A lengyel válaszadóknak szintén a fele kapott gyanús megkereséseket, 40 százalékuk hamis sms-ről, 29 százaléka telefonos megkeresésről számolt be. Minden ötödik válaszadó Messengeren vagy WhatsAppon keresztül tapasztalt adathalászatot.

Arról is megkérdezték a három ország válaszadóit, hogy küldtek-e már valaha szkennelt dokumentumokat vagy bejelentkezési adatokat azonnali üzenetküldőkön keresztül.

A magyaroknak mindössze 11 százaléka továbbított ebben a formában bizalmas információkat.

Leggyakrabban a 18 és 24 éves korosztályba tartozók (27 százalék) és a felsőfokú végzettségűek (22 százalék) teszik. A cseheknél ugyanez az arány 30, a lengyeleknél 27 százalék. A magyarok 87, a csehek 70, a lengyelek 62 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem használ azonnali üzenetküldő alkalmazásokat arra a célra, hogy magánjellegű adatokat küldjön. Ugyanakkor a magyarok 17 százaléka ismerte el, hogy a barátaiktól és a családtagjaiktól bizalmas információkat kapnak az ilyen felületeken.

Andrew Brandt, a SophosLabs vezető kutatója azt mondja, a cég azt tanácsolja az embereknek, hogy ne nyissák meg az ismeretlenektől e-mailben küldött linkeket vagy mellékletet, illetve, ha nem ismerjük a telefon másik végén lévő személyt, legyünk a hívás során különösen óvatosak.