A mesterséges intelligencia brutális szárnyalása miatt rájár a rúd a RAM-ok piacára, mivel átlagosan 200-300 százalékkal drágult egy-egy termék.

A baj olyannyira nagy, hogy a telefongyártók egy része már fontolóra vette, hogy csökkenti a RAM-ok számát a belépő- és középszintű mobiloknál, az Insider Gaming szerint pedig már odáig fajult a pánik, hogy a 2027-2028-ra belőtt újgenerációs konzolok rajtját, így a Playstation 6-ot is elhalaszthatja a Sony.

Az AI-adatközpontok ugyanis annyira elszívják a RAM-gyártás kapacitásit, hogy egyszerűen nem tudnának versenyképes áron új konzolt értékesíteni, főként úgy, hogy a jelenleg piacon lévő konzolok (PS5, Xbox Series) árát is várhatóan még tovább kell majd emelni.

A lap szerint jelenleg abban bíznak a gyártók, hogy a RAM egy szűk keresztmetszet lesz, és idővel bővíteni tudnák a kapacitást a memóriagyártók, így visszazuhannak a RAM-árak egy elfogadható szintre.