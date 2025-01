A Simple felhasználói arról értesülhettek az applikáció elektronikus hírlevelén keresztül, hogy 2025. január 9-től kezdődően a Simple/Classic alkalmazásokban felemelik az alapértelmezett biztonsági értékhatárt, azaz a vásárlási limitet az alkalmazáson belüli szolgáltatásokban, így többek között autópálya-matrica vásárlás vagy csekkbefizetés esetén.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddigi 5 000 forint helyett mostantól 15 000 forintos értékhatár felett kell feltétlenül azonosítanunk magunkat biometrikusan vagy a Simple jelszavunk megadásával.

A tájékoztatásban ugyanakkor hozzáteszik, hogy a felhasználók továbbra is módosíthatják a limitet 15 000 forintnál alacsonyabb összegre. Ha már korábban módosítottuk 5 000 forint alatti összegre a limitet, akkor ez a beállítás továbbra is megmarad, de ezentúl akár 15 000 forintra is felemelhetjük ezt az értéket.

A szolgáltató kitér arra is, hogy a vásárlási limit nem vonatkozás az érintéses mobilfizetéssel (NFC) végrehajtott tranzakciókra