A vállalat vezérigazgatója azt reméli, hogy az új vívmány idővel leválthatja az okostelefonokat. Az Orion prototípuson kívül a Llama nevű nagy nyelvi modellről (LLM) is kiderültek részletek.

A bemutatón Zuckerberg legelőször is a Quest 3 VR-szemüveg olcsóbb változatát, a Quest 3S-t mutatta be. Ez az a VR-szemüveg prototípus, ami igen olcsó, főleg az Apple Vision Pro headsetjéhez képest, ennélfogva pedig sikeres is volt.

Az Orion azonban egy jóval nagyobb léptékű innováció a VR-szemüvegekhez képest, mivel egy teljesen átlagos szemüvegnek néz ki.

A The Verge tudósítása szerint szemben a headsetekkel itt nem kamerák által projektált képen keresztül, hanem közvetlenül látjuk a környezetünket, az alkalmazásokat pedig speciális lencsékkel és microLED projektorokkal vetíti ki. Ezeket a tekintetünkkel, hanggal, kézmozdulatokkal, valamint egy csuklón viselhető interfésszel vezérelhetünk. A prototípusok működtetéséhez egy olyan külső egység is szükséges, ami éppen akkora, mint egy telefon.

Mindezeken túlmenően a Meta a saját LLM mesterséges intelligenciáját is bemutatta, képes fotókat is feldolgozni a szövegek mellett, a vállalat állítása szerint pedig olyan kiterjesztett valóság applikációkat lehet fejleszteni vele, amik például alkalmasak lehet valós idejű videófeldolgozásra.

Az új MI, nem meglepő módon, nem érhető el az Európai Unió területén, és az itt élő fejlesztők sem dolgozhatnak vele, legalábbis egyelőre.