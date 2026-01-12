A fiatalok online biztonságának megőrzésére szigorú szabályokat léptettek életbe decemberben Ausztráliában. Ennek jegyében megtiltották, hogy a 16 éven aluliak közösségi média-fiókokat hozzanak létre egyebek mellett a Facebookon, az Instagramon és más népszerű felületeken. Amennyiben a platformok nem tesznek eleget az előírásoknak, gigantikus, csaknem 50 millió ausztrál dollár összegű bírsággal számolhatnak.

A radikális szabályozásnak máris látszanak az első eredményei:

a Meta bejelentette, hogy az új törvénynek való megfelelés első hetében 330 639 Instagram-, 173 497 Facebook- és 39 916 Threads-fiókot zárolt Ausztráliában

– számolt be a BBC.

A Meta hangsúlyozta, egyetért azzal, hogy többet kell tenni a fiatalok online biztonságának érdekében, ugyanakkor azt is jelezte, hogy a teljes tilalom helyett más jellegű szabályozást tartana célszerűnek.

„Felszólítjuk az ausztrál kormányt, hogy konstruktívan működjön együtt az iparággal egy jobb út megtalálása érdekében, például ösztönözze az egész iparágat a biztonságos, a magánéletet tiszteletben tartó, a korosztálynak megfelelő online élmények színvonalának emelésére a teljes körű tiltások helyett” – írta a cég egy blogbejegyzésben.

Az életkor ellenőrzésének szerintük az alkalmazásboltok szintjén kellene történnie – ami csökkentené mind a szabályozó hatóságok, mind az alkalmazások megfelelési terheit –, és a szülői jóváhagyás alól kivételeket kellene megállapítani.

„Ez az egyetlen módja annak, hogy garantáljuk a fiatalok következetes, iparági szintű védelmét, függetlenül attól, hogy milyen alkalmazásokat használnak, és elkerüljük, hogy a tinédzserek új megoldásokhoz folyamodjanak, amelyekre a közösségi média betiltását célzó törvény megkerülése érdekében áttérnek” – foglalt állást a Meta.