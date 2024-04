Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az új funkciók egyikeként mostantól tisztább, HD minőségű képeket is küldhetünk az üzenetküldőn keresztül. Ehhez a felhasználók rendelkezésére fog állni egy külön kapcsoló is a kép küldésekor, amivel eldönthetik, hogy az eddig megszokott vagy magasabb felbontásban küldik-e el a képeket.

Az új funkcióval a Meta közlése szerint akár 100 MB-os képeket is továbbíthatunk, de ez más fájlok küldése esetén is érvényes szabály lesz. Ráadásul, szintén egy új funkció részeként, már külön albumokat is készíthetünk a beszélgetéseinkbe feltöltött képekből is videókból, melyek ugyanúgy letölthetünk a saját tárhelyünkre, ahogy eddig és változatlanul megtalálhatók lesznek külön a beszélgetésbe beküldött Médiafájlok között.

A harmadik nagy újítás pedig, hogy mostantól nem kell a Facebookon keresgélnünk, ha valakivel kontaktot cserélnénk, a platform ugyanis a jövőben létrehoz egy QR-kódot a profilunkról, melyet elég lesz a telefonunk beolvasni, hogy megtaláljuk az illetőt – vagy hogy épp minket találjanak meg.

A fenti funkciók nagy része már régóta elérhető egyébként a Meta más platformjain, mint a WhatsApp és ez Instagram, a vállalat azonban látványosan elkezdte egységesíteni a funkciókat mindhárom felületen. Nemrég például bevezették a végpontok közötti titkosítást a Messengeren, ami a WhatsApp-on már nagyon régóta elérhető volt.