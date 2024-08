A napokban mutatta be a Garmin a Fenix 8-as szériáját, amely három méretben és AMOLED kijelzőkkel érkezik. Újdonság, hogy az új modellek közt olyan is van, amelyik napelemes töltési opcióval rendelkezik, vagyis még nagyobb az üzemideje.

Az új okosórák több technikai újítást is felvonultatnak, többek között minden eddiginél pontosabb pulzusmérőt, és műholdrendszerrel ellátott GPS-t is.

A Player azt írja, az új modellekkel például részletesen elemezhetjük az edzéseket, nyomon követhetjük a regenerációs időt és beépített edzésprogramokkal is élhetünk.

Mindemellett az új modelleket már búvárkodás közben is lehet használni, mivel akár 100 méteres mélységnek megfelelő nyomást is kibírnak, valamint mélységméréssel és búvárprofilokkal is rendelkeznek.