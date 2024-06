A vasárnapi európai parlamenti (EP-) választáson, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) előzetes adatai szerint, a szavazatok 49,3 százalékának összeszámlálása után a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

FIDESZ-KDNP - 858 726 (43,56 százalék)

TISZA - 611 343 (31,01 százalék)

DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK - 163 318 (8,28 százalék)

Mi Hazánk - 133 813 (6,79 százalék)

MKKP - 67 558 (3,43 százalék)

Momentum - 65 552 (3,33 százalék)

Jobbik - 18 730 (0,95 százalék)

LMP - Zöldek - 16 476 (0,84 százalék)

MMN - 15 653 (0,79 százalék)

2RK Párt - 13 125 (0,67 százalék)

MEMO - 7170 (0,36 százalék)



A leadott szavazatok alapján a mandátumok megoszlása a következő:

FIDESZ-KDNP: 11

TISZA: 7

DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK: 2

Mi Hazánk: 1

A leadott szavazatok alapján a következő pártlisták nem szereztek mandátumot, mert nem érték el az öt százalékos bejutási küszöböt:

MKKP

Momentum

Jobbik

LMP - Zöldek

MMN

2RK Párt

MEMO



Az EP-választás jogi eredményét a külképviseleteken leadott szavazatok hazaszállítása és összeszámlálása, valamint a levélszavazatok beérkezése és összeszámlálása után a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg, legkésőbb június 28-án.

A 21 kutatóközpont még vasárnap napközben közölt egy közvélemény-kutatást arról, hogy a magyarok hogyan szavazhattak. Ez alapján mindössze négy magyar párt juthat be az EP-be, a Fidesz–KDNP mellett a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció–MSZP–Párbeszéd pártszövetség és a Mi Hazánk, míg a Magyar Két Farkú Kutya Párt és a Momentum 5 százalékos küszöb alatt van.

A Róna Dániel által vezetett kutatóközpont szerint a Fidesz–KDNP 11, a Tisza Párt 7 vagy 8, a DK–MSZP–Párbeszéd egy vagy két, a Mi Hazánk pedig egy mandátumot szerezhet.

A 720 fős parlamentben mindössze 21 képviselőt ad Magyarország.

Ahogy az Index írja, a választás tétje leginkább az, hogy az uniós politika hogyan fog alakulni az elkövetkezendő öt évben – megmarad-e a jelenleg működő balközéptől a jobbközépig terjedő informális koalíció a jobbközép Európai Néppárt, a szociáldemokrata S&D, illetve a liberális Renew között.

Az előzetes becslések szerint e három képviselőcsoportnak meglehet a többség, ugyanakkor 2019-hez képest a néppárt, a liberálisok és a zöldek száma is csökkenhet, míg a szélsőjobboldali pártok több országban is jóval erősebben szerepelnek. Franciaországban például Marine Le Penék megnyerték a választást, ahogy Ausztriában is az FPÖ szerzi a legtöbb szavazatot, de Olaszországban is vélhetően Giorgia Meloniék húzzák be a választásokat, míg Hollandiában és Németországban a második helyet szerezheti meg a Geert Wilders vezette Szabadságpárt, illetve az Alternative für Deutschland.