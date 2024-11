A hágai fellebbviteli bíróság kedden érvénytelenített egy a Shell ellen 2021-ben hozott, akkor történelminek minősített ítéletet. Ez alapján a cégnek 2030-ig 45 százalékkal kellett volna csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását a 2019-es szinthez képest. A hágai kerületi bíróság korábbi ítélete azt is kimondta, hogy a vállalat felelős az értékláncában lévő összes kibocsátásért, beleértve az általa értékesített termékekből származót is (ez az úgynevezett Scope 3 kibocsátás.)

Ez volt az első alkalom a történelemben, amikor egy vállalatot jogilag köteleztek működésének a Párizsi Egyezménnyel történő összehangolására. Ez ugye elvileg a klímaváltozás legrosszabb következményeinek elkerülésére törekszik azáltal, hogy 1,5 és 2 Celsius-fok közötti szint alatt akarja tartani a globális átlaghőmérséklet emelkedését. Bakuban egyébként tegnap vette kezdetét az ENSZ éves éghajlatváltozási konferenciája, a COP29. Erről bővebben itt írtunk.

A 2019-es ítélet egyébként állítólag szerepet játszott abban, hogy a Shell székhelyét Hollandiából annak idején áttette Nagy-Britanniába.

A fellebbviteli bíróság,

abban egyetértett az alsóbb fokú testület döntésével, hogy a Shellt kötelezni lehet a működése során keletkezett üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére,

azonban ennek mértékét szerintük nem lehet előírni.

Ráadásul a kizárólag a Shell korlátozásának a bíróság szerint nincs értelme. A piac ugyanis úgy működik, ha az egyik cég önkorlátozást vezet be - akár a kitermelés területén is - akkor majd helyébe lép egy másik, mindaddig, amíg van kielégítetlen kereslet.

A pert 2019-ben egy Milieudefensie névre hallgató környezetvédelmi kampánycsoport és a Friends of the Earth hollandiai ága indította a Shell ellen, hat másik szervvel és több mint 17 ezer holland állampolgárral együtt. A mostani ítélet ellen még lehet fellebbezni a holland legfelsőbb bíróság előtt, a Milieudefensie nem közölte, vannak-e ilyen tervei. Bár az ítélet szerintük visszalépést jelent, biztatónak látják, hogy még a fellebviteli bíróság is felelősnek nevezte a Shellt a kibocsátás csökkentéséért és kötelezte az emberi jogok tiszteletben tartására.

A Shell üdvözölte a 2021-es ítélet hatályon kívül helyezéséről szóló döntést. Az szerintük helyes a globális energiaátállás, Hollandia és a vállalat számára. A cég ugyanakkor nem változtatott célján, amely szerint 2050-re nettó nulla kibocsátású energiaipari vállalkozássá válna.

A most megsemmisített ítélet egyébként csak a cégcsoport hollandiai tevékenységeit érintette, így igazi jelentősége inkább csak elvi jelentőségű volt. A fellebviteli eljárás során a Shell úgy érvelt, a vállalatoktól az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogására vonatkozó követeléseket nem bíróságok, hanem csak kormányok fogalmazhatják meg. Ráadásul a korábbi ítélet attól, hogy a cég leépíti egy üzletágát, nem jár semmilyen haszonnal a klímavédelem szempontjából– írta a Reuters.

A Shell egyébként nemrég hatalmas leépítéseket jelentett be a gáz- és olajkitermelési üzletágában. Erről bővebben itt írtunk.